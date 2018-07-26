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狮航公司开辟 万鸦佬-天津包机新航线

【本报万鸦佬讯】印尼狮子航空（Lion Air）再次开辟从北苏省万鸦佬Sam Ratulangi国际机场飞往中国天津滨海国际机场的包机新航线。

万鸦佬Sam Ratulangi国际机场总经理Minggus E T Gandeguai在万鸦佬对记者表示：“我希望，开辟上述新航线之后，到北苏省观光的外国游客人数会提高。”

他阐明，除了开辟飞往天津的新航线之外，目前狮航公司提供4个包机航线服务，即是从万鸦佬直飞中国长沙黄花国际机场、从万鸦佬直飞深圳宝安国际机场、从万鸦佬直飞广州白云国际机场，以及从万鸦佬直飞上海浦东国际机场等航线。

按照计划，上述包机航班时间表是从2018年7月份起共飞4个班次。在今年7月23日，狮航公司往返天津的第一次飞行使用客运量为180乘客的737-MAX 8波音飞机。从天津飞往万鸦佬的JT-2748狮航飞机将在07.25 时（印尼中部时间WITA）抵达万鸦佬，客机搭乘176旅客。

除了天津之外，按照计划狮航公司将提供从万鸦佬直飞郑州新郑国际机场的新航线，而从今年7月24日，狮航飞机的第一次飞行将于05.30时（（印尼中部时间WITA））抵达万鸦佬。今年7月18日，斯利威查雅航空公司（Sriwijaya Air）亦增加从中国直飞万鸦佬的包机新航线网络。

斯利威查雅航空公司往返中国南宁的第一次飞行使用客运量为189乘客的737—800波音飞机。按照计划，其包机航班时刻表是从2018年7月份起共飞4个班次。今年7月18日，将从南宁飞往万鸦佬的SJ-4031斯利威查雅航飞机将在04.20时（印尼中部时间WITA）抵达万鸦佬，搭乘186旅客。

与此同时，万鸦佬Sam Ratulangi国际机场总经理亦声称，至今年上半年，到北苏省观光的最多外国游客是来自中国。

“根据万鸦佬的移民数据称，通过Sam Ratulangi机场入境的中国游客达到5万2518人次，”他称。

他声称，在2018年上半年，中国游客人数比其他国家还更多。访问北苏省的新加坡游客达到1179人次，而美国游客947人次。

他希望，访问北苏省的中国游客兴趣很高，将对北苏省旅游业部门带来的积极影响越来越大。

在近期内，北苏省具有一些年度议程，其中是托莫洪（Tomohon）国际花卉节（TIFF）和Manado Fiesta活动。

他希望，外国游客住在北苏省时，各方能合作对他们获得良好的体验。

他进一步称，到访北苏省的外国游客，将提高旅游业领域的增长，同时对经济增长带来良好影响。