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特朗普政策与北朝鲜紧张局势

令财长丝莉担忧印尼经济情况

【本报雅加达讯】美国总统特朗普政策与北朝鲜紧张局势，已令财政部长丝莉慕利亚妮担忧今年的印尼经济情况。

周四（4月27日），她在雅加达财政部朱安达大厦召开的记者会上说，这个问题已在金融体系稳定委员会（KSSK）会议上讨论过。

我们所担忧的是，虽然美国总统特朗普的部分政策已被取消，但我们还不能肯定特朗普未来的政策方向，首先是贸易问题。

她说，特朗普还计划削减公司和个人税，虽则须事先提交给美国国会，但这一举措可能会影响全球的投资环境。

另一个使她担忧的事是朝鲜半岛的紧张局势。这件事已受到许多国家的严重关注，特别是亚洲国家，因为可能有负面影响。

“金融体系稳定委员会将监控倾向于保护主义的美国全球贸易政策的发展以及美国税收政策计划，因为将影响全球投资氛围。朝鲜半岛不可预测的紧张局势，也将增加全球地缘政治的压力。”她解释说。

但她说，国内的风险也不容忽视。比如银行贷款质量的发展，非政府投资者的资金流动，通货膨胀以及各种企业扩张引发外债增加等。

但她确保国家收支预算管理是可信的。“财政部，印尼央行，金融服务管理局和存款担保机构（LPS）将继续采取必要的应对措施，以确保金融体系的稳定以及始终支持国民经济增长。”她补充说。