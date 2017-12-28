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煤炭价格涨至每吨94.04美元

煤产量增加支撑非税务国家收入

【本报雅加达讯】今年煤炭产量由4亿1500万吨增至4亿7700万吨，支撑非税务国家收入(PNBP)。非税务国家收入达40兆盾，超越今年的32.4兆盾指标。

虽然如此，上述煤炭产量的上升，却担心对环境不利。

能源与矿物资源部(ESDM)煤炭与矿物总局局长班庞(Bambang Gator Ariyono)坦承，最近煤炭价格上涨对非税务国家收入的获得具有重要的贡献。此外，今年许多新的采矿许可证正在开始生产。

日前，班庞称，“煤炭价格持续上涨。我们也需要追求非税务国家收入指标，且在国会经常被提问。因此产量升至4亿7700万吨，且似乎已经超过了。”

在2015-2019年全国中期建设计划(RPJMN)中的文件中称，今年的煤炭产量指标为4亿1500万吨。在8月份，能源与矿物资源部希望产量升至4亿7700万吨。其中的一个理由是，由于数年来价格低迷结果而亏损，作为对煤矿开采公司补偿的形式。

2015年和2016年的煤炭价格处于最低点，即每吨60美元-61美元。在该期间，企业家曾一度抑制生产率。因为，运营费与售价不平衡，或无利可图。如今，煤炭价格持续上涨，这个月每吨达94.04美元。

班庞说，“虽然产量增加，但是我们依然基于填海 ，环境各方面及其它的条件。”