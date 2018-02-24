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煤气化工业将于2022年运营

【本报雅加达讯】 工业部定下指标，2022年煤气化工业将开始运营。希望能减少石化业对石油原料的高依赖性。

工业部化学、纺织和杂项工业总署西吉特(Achmad Sigit Dwiwahjono)称，“未来，至少有两座工厂运营，一座在加里曼丹和一座在苏门答腊。这是我的目标，我们将再接再厉。”

他说，我国石化业仍依赖于石油原料，至今未有其他选择。因此，石化业仍从进口原材料来满足高需求。

他说，有了基于煤炭的石化工业，工业效率能提高。煤气化将改变煤炭成为化学原料，如甲醇和其他石化原料。

他预计，投资煤气化工业为生产甲醇需要大约15亿美元。而若仅提炼二甲醚成为液化石油气(LPG)原材料，投资额大约10亿美元。

据他称，目前已很多实行研究有关煤炭化，以致当然能与工业部目标一致。虽然气化业仍不太合算而且很贵。

他表示，为能达到经济价值，希望政府消除原材料的特许权使用费。并希望成为原材料煤炭价格不跟着波动如通常煤炭价格。

而从技术方面，他确保已准备好了。“需要政府的努力，特别是能源与矿物资源部(ESDM)，我们与ESDM谈判任何保持原材料的价格，不仅在煤气化方面，但是也在水泥燃料等。目前波动很大。”他如斯说。

他透露，已有一家私人企业准备与中国投资者合作开发加里曼丹的气化工程。“未来至少有两座工厂运营，一座在加里曼丹和一座在苏门答腊由Bukit Asam启动。因此在Bukit Asam是国营企业北塔米纳。若在加里曼丹是私人企业。”他这么说。