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煤气价偏高与房地产需求疲软

瓷砖工业业绩每况愈下

【本报雅加达讯】今年，由于煤气价格偏高和房地产业需求疲软，造成我国瓷砖工业业绩每况愈下。为此，有数家瓷砖生产企业倒闭和转向成为商贩。

日前，印尼瓷砖综合工业协会（ASAASAASAKI）

主席艾利沙.西纳卡（Elisa Sinaga）对记者称，已敦促政府，即刻调低瓷砖工业用煤气价格，俾使处于恶劣环境的瓷砖工业仍能够支持下去。

“今年初的销售低于预期，因房地产业还未复苏，因此，须调低煤气价格。当然，廉价煤气和商业业绩没有直接的关系，但这将对工业界非常有帮助。”

他续称，瓷砖工业已负担不起膨胀的生产费，因此，数家企业停止生产和转向成为商贩。该事宜也削减我国瓷砖工业的竞争力，为此，去年的瓷砖产品进口提高27%，而事实上，国内销售正低落。“多家企业停止生产，因煤气价格偏高，负担不起的就停止生产，他们不敢在目前不良的情况下生产，能够坚持的企业，也不知能坚持到多久。”

艾利沙预测，如果煤气价格未降低和房地产业界无改善的话，今年上半年的瓷砖产品销售将停滞。需要改善生产费，不然，当需求提高时，已停止生产的工业将难以恢复运营。“我们希望政府即刻提供帮助，通过提供廉价煤气调低直接运营成本（direct operation cost），目前，煤气费占生产成本的35%。”

因全球市场正面对供过于求的情况，使瓷砖出口艰辛，尤其是，我国瓷砖产品不能与中国、印度、越南和巴西生产的瓷砖竞争。相反的，上述国家的瓷砖产品大量涌入我国市场。

虽然数家瓷砖工业已停止生产，艾利沙声称，预计瓷砖工业的生产能力效用仍保持于60%至65%，这是因数家工厂的产能利用率仍在80%至90%。凭着很高的生产效用，虽然无利润可取，但仍能坚持，因效用越高，生产费越低。“但小工业就不能坚持，因须面对现金流量（cast flow）等问题，无能力提高产量，他们只得停止生产和把员工闲置家里，这是我们要防范的，避免持续发生。”

工业部（Kemenperin）

建议，将为4个工业领域提供廉价煤气，即化学油脂（oleokimia）、粮食、生物燃料（BBN）和工业区产能利用率。目前，才为3个工业领域提供廉价煤气，即钢铁、肥料和石油化工（petrokimia）

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