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炼油厂发生故障库存下滑

北塔米纳突然进口柴油

【本报雅加达讯】国营石油(北塔米纳/Pertamina)公司突然进口120万桶柴油类型(solar)的燃油。其中原因是，最近两个月来该国家油气企业拥有的一些炼油厂停产的缘故。

北塔米纳副总经理班庞(Ahmad Bambang)声称，突然决定进口是因为库存由正常的23天下滑至20天以下。而存货降低是由于去年底的煤炭价格上涨 ，矿业的需求急剧上升的结果。

班庞说，ǒ最近三个月来的估计太低。显然地其销售却上升逾200万桶。

去年12月2日在麻里巴板(Balikpapan)的炼油厂突然停电后的库存越来越降低。该于去年生产4300万?柴油的炼油厂运营，于12月11日重又受影响。该炼油厂甚至从2017年1月15日开始停止生产柴油超过24小时。

能源部同意北塔米纳进口方案。油气下游业务辅导主任Setyorini Tri Hutami称，亦提供进口汽油的许可证。他说，ǒ同意往后六个月的进口推荐书。

油气下游业安排机构(BPH Migas)置疑由北塔米纳进口柴油的决定。因为，根据去年底的验证，北塔米纳的柴油存货报告恰恰是过量。该机构的燃油主任Hendri Ahmad说，ǒ据称柴油过量，却反而进口。