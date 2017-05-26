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炸弹恐怖袭击没有给市场带来影响

【本报雅加达讯】本月24日晚上九时左右在雅京东区马来由村（Kampung Melayu）车站发生的自杀式恐怖爆炸事件，造成多人死伤。该爆炸事件无疑给受害者家属和市场参与者留下阴影。

Samuel证券公司经济学家Lana Soelistianingsih称，投资者理解这次在首都发生的爆炸事件，绝非我国局势不安全造成的。

日前他在雅京对记者称：“须知炸弹恐袭随处都可能发生。”

回顾过去，去年谭林街炸弹悲剧对市场的影响并不大。今次由于假日的原因，马来由村恐袭的影响也可以降到最低，假日后市场又恢复如初。

宝石（Permata）银行经济学家Josua Pardede 称，国际评级机构标准普尔（S&P)刚把我国债务评级调高至投资级，因此各界都要保持市场的稳定。

他说：“政治和社会的稳定以及国家的安全需要维护。未来的投资和投资者的决策将受到政治稳定和国家安全状况的影响。”

Josua续称，有几件事有利于我国金融市场，并吸引更多外来投资者，其中包括美元兑盾币汇率依然疲弱，而亚洲地区的金融市场依然良好。上述积极因素有望能够减少恐怖炸弹袭击引发的动荡。

他说：“我希望国家安全应再提高，在评级被调高后投资环境仍然可以保持。”

Investa Saran Mandiri分析师Hans Kwee相信，恐怖炸弹袭击不会影响我国投资者的心理，他认为股价综合指数已经连续下挫三天，必将会反弹。

他续称：“但在斋戒月前夕，股市交易一般会比较清淡。”

央行总裁阿古斯（Agus Martowardojo）称，据观察，盾币兑换率依然稳定正常。他说如今国民经济可以不受到政治风波的影响。目前盾币兑美元汇率呈强。