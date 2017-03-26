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满足占碑省发电站需求

中国石油将供应天然气5MMcf

【本报占碑讯】中国石油 PetroChina International

Jabung Ltd（PCJL）准备把South Betara和West Betara（SB-WB）气田的天然气输送到占碑省Tanjung Jabung Barat县，每日5百万立方英尺（MMcf），来满足当地的电力需求。

PCJL气田主任约翰（John Halim）昨日在Tanjung Jabung Timur县Geragai镇说：“若发电站准备接受的话，中国石油立刻输送天然气供应。我们已经准备好了，只要打开渠道而已。”

根据公司与油气上游业特别机构（SKK Migas）

达成的协议，中国石油将向装机容量25兆瓦的Tanjung Jabung蒸汽发电站供应5百万立方英尺天然气。

他透露，5百万立方英尺的天然气供应是公司与SKK Migas于2012年达成协议的结果，但至今从未输送过。

约翰希望，来自SB-WB气田的天然气供应能替代Tanjung Jabung Power（TJP）公司发电站来自Ripah气田的天然气供应，因为供应合同已到期。

他坦言，最近来自Ripah气田的天然气供应量继续减少，现在甚至无法满足Tanjung Jabung Barat县发电站的需求。

“由于Ripah气田的火炬气生产继续递减，递减率难以预测，公司决定自上周日（19日）停止来自TJP公司的天然气供应，”他如斯说。

约翰称，停止来自Ripah气田的天然气供应并不是一个突然的决定。公司早前已向TJP发电站运营商致通知函，其副本也致给Tanjung

Jabung Barat县县长。

他坚持说：“除了天然气储量递减之外，买卖合同确实于本月19日到期。中国石油也于本月初，已正式通知SKK Migas领导人。”

中国石油与SKK Migas将竭尽全力地满足国内发电站和工业对天然气的需求，其中向占碑省政府和县政府运营企业Jambi Indoguna国际（JII）公司，位于Tanjung

Jabung Barat县和Tanjung Jabung Timur县运营的两座发电站，分别供应5百万立方英尺天然气。

PetroChina International

Jabung Ltd.是SKK Migas监督和控制下的合作承包商，同时占碑省Jabung天然气块的运营商。

除了中国石油之外，Jabung天然气块的运营商是Petronas

Carigali（Jabung）Ltd.、PP Oil & Gas（Indonesia-Jabung）Ltd.，以及北塔米纳上游能源（Pertamina

Hulu Energi）Jabung公司。