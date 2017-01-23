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渣打银行研究成果

2017年我国经济增长5.3%

【本报雅加达讯】预计今年我国经济增长会比2016年的更好。渣打银行(Standard Chartered Bank)的预计于成果，预测2017年我国经济处于5.3%水平，或高于国家收支预算(APBN)中政府预测的。

经济好转仍由大宗商品价格的提高和家庭消费所支持。数种大宗商品价格，如棕榈原油，石油和煤炭自去年底都有所上涨。

渣打银行资深经济学家阿尔迪安(Aldian Taloputra)于周一，在雅加达中区，香格里拉酒店的2017 渣打银行全球研究简报节目中称，“今年经济增长5.3%，而去年5%-5.1%，我们估计，其催化剂首先仍内需拉动，和大宗商品价格将持续上涨。”

阿尔迪安继称，该大宗商品价格的上涨，不仅协助我国出口值而已，但亦将提高民众的购买力和政府开支。“看来政府支出亦将是积极的，且大宗商品需求将提高。”

此外，预计私企的投资比去年没有太大的改变。比起出口，投资者选择面向国内的投资。

他说，“ 预计我们的私企投资还相对的有限。外在需求仍相对的无多大改变，因此，与其向外，投资者更多的面向国内的各个部门。”