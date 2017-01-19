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涉嫌劳斯莱斯受贿案

前任鹰航总经理艾米尔夏被肃贪会定为嫌犯

【本报雅加达讯】周四，因涉嫌劳斯莱斯（Rolls－Royce）受贿案，前任鹰航公司(PT Garuda Indonesia)总经理艾米尔夏（Emirsyah Satar）被肃贪会定为嫌犯。

为了推销他们的T-700喷气发动机，劳斯莱斯不惜拿出几百万英镑巨款和豪华轿车贿赂七个国家的官员，包括中国，俄罗斯，印度尼西亚，泰国，印度，尼日利亚与马来西亚。当事情曝光之后，劳斯莱斯不得不道歉。

为了使印尼鹰航公司买下他们的T-700喷气发动机，劳斯莱斯拿出220万美元或26亿盾贿金贿赂鹰航公司高级官员，这个高级官员疑为前任鹰航总经理艾米尔夏。

根据英国反腐败机构，即严重欺诈办公室（SFO）的调查结果，劳斯莱斯已在七个国家包括印尼进行贿赂与腐败阴谋12项罪名，并已向英国法庭提出诉讼，其结果，英国法庭判决劳斯莱斯须支付费用与罚款6.71亿英镑或11兆盾给SFO。劳斯莱斯承认错误并表示道歉与愿意支付罚款。此外，劳斯莱斯也将向美国司法部支付1.7亿美元罚款以及向巴西监管机构支付2600万美元罚款。