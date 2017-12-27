Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

海洋事务统筹部长冀
韩国落实投资基础设施项目

【本报雅加达讯】海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）希望，韩国投资者能落实投资我国基础设施领域。

他到韩国首尔进行工作访问，与韩国土地、基础设施以及运输部长Kim Hyun Mee举行会晤时作上述表示。

由于国家收支预算（APBN）资金不足支付我国的基础设施工程，我国还需要外国投资。

Kim Hyun Mee部长表明，现在韩国在外国基础设施的投资，将提供更多资金。

印尼与韩国总统为推动两国提高的投资合作达成共识。我们为到印尼进行投资的公司提供大力支持，因此我们希望印尼亦采取相同步骤，”他这么说。

他解释说，随着目前的全球趋势，韩国政府正积极在基础设施领域进行投资。

我们提供资金，对正发展中国家的基础设施融资。今年我们的投资金增加5000亿美元，其中1000亿美元分配到东盟国家进行基础设施投资，”他如是说。

他续说，韩国已经承诺将参与（LRT）第二和第三阶段轻轨列车建设的工程项目融资，但他希望的是印尼能提供投资明确性。他表示，韩国采用法国技术已经成功兴建快速列车。

韩国非常有兴趣参与轻轨列车车厢采购项目的投标，我们产品已经在全球闻名，”他称。

海洋事务统筹部长对韩国的承诺表示欢迎，并希望佐科威总统访问韩国之前，该国家已能落实他们的投资。

他亦答应将提供关于该轻轨列车车厢采购项目招标事宜。

韩国是列在新加坡和日本成为我国第三大投资来源国。在2012年至2016年期间，韩国公司在7607项工程的投资额达到75亿美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201953

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