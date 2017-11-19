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海洋与渔业部敦促 美国和欧盟下调进口税

【本报雅加达讯】海洋与渔业部(KKP)抱怨我国出口到欧盟和美国的渔产品进口税仍高。这两个国家的渔产品进口税介于6%至24%。偏高的进口税，导致我国渔产品难以在欧盟和美国市场竞争。而KKP已尽力而为证明我国渔产品，是来自于合法和来源明确的捕捞。

KKP加强鱼产竞争力司长尼蓝多(Nilanto Perbowo)要求欧盟和美国下调或免征我国渔产品的进口税。因为，其他国家如东帝汶(Timor Leste)、巴布亚新几内亚(Papua Nugini)和越南反而获得零关税。“，我们对上述情况争取已三年了，我国应该也可以获得零关税。”他这么说。

他阐明，明年，美国政府将实施海鲜进口监督计划(Seafood Import Monitoring Program简称SIMP)，包括已事先在欧盟和其他国家实施的各项出口产品法令和标准。该法令令人担忧，由于美国是我国渔产品的一个主要出口虾、金枪鱼和梭子蟹(rajungan)的目的国。

KKP记录去年我国渔产品出口到美国的数量达18万吨或总值16亿美元。该数字比2015年的产量提高11.8%和数额提高10.67%。预计今年出口量将持续提升，随着民众对消耗健康鱼而来源明确的意识愈加提高。“我国向来已使用上述实践。”他如斯说。

但是，Dharma Samudera Fishing Industries(DSFI)公司秘书Saut Marbun证实，迄今，该公司出口渔产品到欧盟和美国，没受到任何困难。因为DSFI已满足两个国家制定的严格要求。“到目前为止没有进口税，但是我们将再调查。”他这么说。

截至今年9月，DSFI公司出口美国的渔产品达到4647吨，总值4126亿5000万盾。美国是DSFI公司主要市场。