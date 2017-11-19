Sunday, November 19th, 2017 | Posted by

海洋与渔业部敦促 美国和欧盟下调进口税

【本报雅加达讯】海洋与渔业部(KKP)抱怨我国出口到欧盟和美国的渔产品进口税仍高。两个国家的渔产品进口税介于6%24%偏高的进口税，导致我国渔产品难以在欧盟和美国市场竞争。而KKP尽力而为证明我国渔产品，是来自于合法和来源明确的捕

KKP加强鱼产竞争力长尼蓝多(Nilanto Perbowo)要求欧盟和美国下或免我国渔产品的进口税。因为，其他国家如东帝汶(Timor Leste)、巴布亚新几内亚(Papua Nugini)和越南反而获得零关税。“，我们对上述情况争取已三年了，我国应该也可以获得零关税。”他这么说。

阐明，明年，美国政府将实施海鲜进口监督计划(Seafood Import Monitoring Program简称SIMP)包括已事先在欧盟和其他国家实施的各项出口产品法令和标准。该法令令人担忧由于美国是我国渔产品的一个主要出口虾、金枪鱼和梭子蟹(rajungan)的目的国

KKP记录去年我国渔产品出口美国的数量达18万吨或16亿美元。该数字比2015产量提高11.8%数额提高10.67%。预计今年出口量将持续提升，随着民众对消耗健康鱼而来源明确的意识愈加高。“我国向来使用上述实践。”他如斯说。

但是，Dharma Samudera Fishing Industries(DSFI)公司秘书Saut Marbun证实，迄今，该公司出口渔产品到欧盟和美国，受到任何困难。因为DSFI已满足两个国家制定的严格要求。“到目前为止没有进口税，但是我们将再调查。”他这么说。

截至今年9月，DSFI公司出口美国的渔产品达到4647吨，4126亿5000万盾。美国是DSFI公司主要市场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198557

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