Thursday, April 12th, 2018 | Posted by

海事统筹部长鲁胡特称
我国将成立专职小组开拓非洲出口市场

【本报雅加达讯】海事统筹部长鲁胡特.班查伊丹(Luhut Binsar Pandjaitan)称，我国将成立特别小组以便瞄准非洲市场。该小组将涉及政府和企业家。

鲁胡特周二在巴厘岛，Badung县，南库达(Kuta)，努沙杜瓦(Nusa Dua)国际会议中心举行的2018年印尼与非洲国家论坛间隙时称，“是的成立专职小组，以后例如政府将建立沙滩头(beach head)。以后企业家加入印尼工商会馆(Kadin)或通过工商会馆。我们将访问一些潜在的国家。”

鲁胡特乐观的表示，与非洲的贸易合作将会顺利进行。我国在各方面包括资金都已准备好。

鲁胡特解释说，“我们与印尼进出口银行(Bank Exim)，渣打银行(Standar Chartered)合作，因此在资金方面是不成问题的。”

此前，尤淑夫.卡拉副总统称，在与非洲各国贸易领域上我国潜力巨大。其贸易量的提高每年也相对较大。

卡拉在同样的场合里说，“2017年我国与非洲之间的贸易额达88.4亿美元，或比2016年上升15.25%。这可说还算小，但是其趋势却持续增长。这是非常积极和重要的。”

他举个例，2017年我国与利比里亚(Liberia)的贸易增长284%。然后与多哥(Togo)增长215%，与布隆迪(Burundi)增长105%，与卡波佛得角(Cabo Verde)增长100%

卡拉表示，“我国需要来自非洲的原油，棉花，可可豆。而非洲却需要棕榈油，机动车，和非常流行的方便面。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211951

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