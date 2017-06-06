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流动性风险上升

银行准备其它资金来源

【本报雅加达讯】预料今年下半年可能出现流动性问题，银行家提高警惕准备面对以上风险。除了第三方存款者资金外的其它资金来源，银行业可能考虑发行债券或者其他批发融资工具。

国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk.，股代号BBTN）财务与财库董事经理Iman Nugroho Soeko称，希望批发融资例如债券发行，将满足该银行流动性的需要。“目前该银行批发融资占第三方存款者资金总额的15%。”

今年下半年，该银行仍将发行债券，为3兆盾至5兆盾。

马来亚银行（印尼）（PT Maybank Indonesia Tbk.，股代号BNII）董事总经理Taswin Zakaria称，该银行仍有债券与可转让存单（negotiable certificate of deposit/(NCD）的工具来增加流动性。“其实施先在资本市场看资金成本的发展与贷款增长。”

NISP华侨银行（PT Bank OCBC NISP Tbk.，股代号NISP）董事总经理 Parwati Surjaudaja称，为了提高流动性，该银行将于今年下半年发行债券。这是2016年第二连接债券的部分。

根据金融服务管理局（OJK）的数据，截至今年首季度，银行业第三方存款者资金的增长仍高于贷款的发放业绩。今年首季度第三方存款者资金同比增长9.53%。与此同时，贷款的发放仅增长8.95%。

金融服务管理局要求银行业至年底维持第三方存款者资金面对贷款需求的上升，主要是今年下半年在基础设施部门。

截至今年三月底，银行业流动性比率仍安全为89.12%，下降48基点。