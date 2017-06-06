Tuesday, June 6th, 2017 | Posted by

流动性风险上升
银行准备其它资金来源

【本报雅加达讯】预料今年下半年可能出现流动性问题，银行家提高警惕准备面对以上风险。除了第三方存款者资金外的其它资金来源，银行业可能考虑发行债券或者其他批发融资工具。

国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk.，股代号BBTN）财务与财库董事经理Iman Nugroho Soeko称，希望批发融资例如债券发行，将满足该银行流动性的需要。“目前该银行批发融资占第三方存款者资金总额的15%。”

今年下半年，该银行仍将发行债券，为3兆盾至5兆盾。

马来亚银行（印尼）（PT Maybank Indonesia Tbk.，股代号BNII）董事总经理Taswin Zakaria称，该银行仍有债券与可转让存单（negotiable certificate of deposit/(NCD）的工具来增加流动性。“其实施先在资本市场看资金成本的发展与贷款增长。”

NISP华侨银行（PT Bank OCBC NISP Tbk.，股代号NISP）董事总经理 Parwati Surjaudaja称，为了提高流动性，该银行将于今年下半年发行债券。这是2016年第二连接债券的部分。

根据金融服务管理局（OJK）的数据，截至今年首季度，银行业第三方存款者资金的增长仍高于贷款的发放业绩。今年首季度第三方存款者资金同比增长9.53%。与此同时，贷款的发放仅增长8.95%。

金融服务管理局要求银行业至年底维持第三方存款者资金面对贷款需求的上升，主要是今年下半年在基础设施部门。

截至今年三月底，银行业流动性比率仍安全为89.12%，下降48基点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184668

Posted by on Jun 6 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added