Wednesday, March 1st, 2017 | Posted by

泛印银行拟定指标 今年廉价资金份额有望占50%

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图为周三，泛印银行董事总经理Herwidayatmo (左)与董事副总经理 Roosniati Salihin（右）在雅加达推出 “Panin Super Bonanza 2017”产品。

 

【本报讯】随着推出 “Panin Super Bonanza 2017”产品，泛印银行(PT Panin Bank Tbk.， 股代号PNBN）拟定指标，今年廉价资金份额占第三方存款者资金总额的50%。

周三（1/3)，泛印银行董事总经理Herwidayatmo 在雅加达推出该产品时说： “储蓄与转账份额的指标，从目前40%升至50%。”

截至去年12月份，该银行的第三方存款者资金总额达135兆7700亿盾。从该数字来算，储蓄资金总额达43兆1200亿盾。

Herwidayatmo称，民众储蓄的意愿愈加上升，而有奖品的储蓄产品仍是主要的吸引力。因此，该银行推出该产品提高储蓄资金。

他称，该储蓄产品将于今年3月1日至明年2月28日，每两星期抽奖，奖品是1040辆NMax雅马哈摩托车与52辆 Mini Cooper汽车，以及每三个月将抽现金大奖总共为80亿盾。

目前泛印银行有565家分行。Herwidayatmo称，科技进步已向客户透过电子线，包括提款机、泛印网上、Biznet Panin、泛印手机与电话理财服务提供24小时，每周7天进行交易的 便利。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176482

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