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油棕种子产量逾1.1亿粒 用于支持重植计划

【本报雅加达讯】农业部预计今年国内的油棕种子总产量达1.188亿粒，可支持总面积63万3000公顷油棕种植园重植计划。

农业部种植园总署长班庞（Bambang）22日在雅加达称，今年油棕种植园基金管理局（BPDPKS）定下指标，今年重植的油棕种植园总面积达2万0780公顷，而申请重植计划的油棕种植园总面积达3万4321公顷。

他说：“从现在开始，油棕种子生产商要准备供应明年重植计划的种子需求。”

班庞续说，目前民营油棕种植园总面积达470万公顷，有义务重植的总面积达240万公顷，倘若BPDPKS的目标是每年重植2万公顷，要重植470万公顷种植园肯定需要很长的时间。

“有鉴于此，我呼吁将来BPDPKS基金要提高，10万至30万公顷，以致重植油棕园目标更早完成，”他如斯说。

BPDPKS仍聚焦于生物柴油计划。但目前毛棕榈油价格有好转的趋势可推动种植基金提高。班庞希望明年拨给重植老树计划的基金总额，占BPDPKS征收总额的50%。

总署长续说，目前在国内的15家油棕种子生产商，总年产能力达2.7亿粒，推动了种子业迅速发展。还有几家私营油棕公司使用自己生产的种子，根据规则，公司自己生产的种子是不可买卖的。

关于非法种子的使用猖獗，公司以低价格购买民营种植园生产的连梗油棕，导致农民认为他们受到不公正对待的现象，班庞呼吁企业不要以统一价格购买来自合法和非法种子的连梗油棕，但要考虑农民的利润和损失。

“政府作出了决定，在未来期间强制开发油棕种植园的方面使用优良种子，”班庞如斯说。

班庞进一步说，目前民营油棕种植园总面积达240万公顷，而要尽早重植的老油棕树总面积达30万公顷。有鉴于此，老油棕树重植计划的对象是在未成熟阶段（TBM）和成熟阶段（TM）使用品质不清的油棕的民营种植园。

班庞也呼吁种子生产商和育种家为明年老树重植计划的实施做好准备。除此之外，班庞提醒BPDPKS定下明年重植种植园总面积指标，来协助生产商满足所需要的种子需求。

“油棕种子与水稻或玉米种子不相同，不会随时供应。油棕种子要等待一年才能种植，所以今年准备的种子是供明年种植的，”他说。