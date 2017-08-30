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汽车生产商承诺

将增加使用国产含率

【本报雅加达讯】汽车生产商积极回应政府对机动车工业必须提高国产含率（TKDN）的要求。他们承诺，将持续增加使用国产零部件含率。

日前，印尼丰田汽车（Toyota Motor Manufacturing Indonesia）公司总经理瓦利.安棠.渣约诺（Warih Andang Tjahjono）对记者称，将逐阶段持续提高使用国产零部件含率。“但愿不需太久时间，就能全部平均达80%。”

目前，印尼丰田汽车公司生产的汽车，其国产零部件含率大约60%至85%。

瓦利详述，印尼丰田汽车公司生产的汽车，其国产零部件含率达到60%至80%的，其中如Etios Volco、Vios、Yaris和Sienta汽车，而多用途汽车（MPV）和运动型多用途汽车（SUV），如Kijang Innova汽车的国产零部件含率达到85%和Fortuner达到75%。

今年上半年，为设法提高国产含率，印尼丰田汽车公司与数家2级的国内供应商合作无纺布（non-woven）材料和树脂（resin）事宜。

往后，印尼丰田汽车公司将邀各方合作，俾使汽车零部件当地化，如钢铁、铝（aluminium）和合成塑胶（plastik sintetis）。“今年初，我们已与詹德拉阿斯利（Chandra Asri）公司合作，今年7月和Herculon Carpet公司合作。”

本田汽车（Honda Prospect Motor）公司营业和售后服务经理尊菲斯.凡迪（Jonfis Fandy）的看法相同，目前，本田汽车产品拥有大约40%至95%的国产零部件含率，每年，本田公司持续提高国产零部件含率。

2014年，本田汽车公司已与130家国内零部件生产商合作。该公司证实，今年已提高38.4%成为180家，本田汽车公司指定使用的国产零部件需符合严格的标准。“使用的国产零部件须符合本田指定的标准。”

日前，工业部电器、运输工具、机器和金属工业局（Ilmate）局长伊.古斯迪.布杜.苏尔亚威拉宛（I Gusti Putu Suryawirawan）解释说，获得减轻进口税（BM）、奢侈品销售税（PPnBM）或者是免税额（tax allowance）等优惠的汽车，有义务遵从政府制定的国产零部件含率。