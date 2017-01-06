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汇丰银行对投资方面研究成果

在亚洲我国和印度前景最好

【本报雅加达讯】汇丰银行(HSBC)的研究成果称，我国和印度作为在亚洲投资方面最有前景的国家。

汇丰银行亚洲经济研究中心主任Frederic Neumann称，上述两国在亚洲经济增长前景的背景下是最好的国家。“该结论是考虑到上述两国经济基本面的健全。”

上述预期已考虑到今年将加息三次的美国中央银行(美联储/The Fed)货币政策紧缩的影响，以及由于美国当选总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)所宣传的保护主义措施结果的全球贸易放缓预期。

Neumann说，我国和印度已防范上述情况。“仰赖出口的各国和地区，例如韩国，台湾，新加坡和甚至中国，看来今年难以复苏。”

Neumann建议，投资者观察它的经济是由国内因素推动的各国，例如印度和我国。

因为这两个国家的债券水平相对的低，积极的信贷，和强劲的国内消费。

我国政府所进行的税务改革政策和印度成为投资者的最爱。佐科威总统于去年7月推出的税务特赦政策，被评成功地在12月底获取赎金103兆盾的国家收入。该额外收入将协助政府落实基础设施建设项目。

与2016年11月开始的去货币化计划的印度总理莫迪(Narendra Modi)没有什么不同。藉着该计划，莫迪推广数字支付和提升国库的收入。