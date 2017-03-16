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民丹机场段建设工程明年竣工

第一阶段建设投资总额1.5亿美元

【本报雅加达讯】民丹航空投资公司（Bintan Aviation Investments）承建的民丹机场第一阶段建设工程，预计将在2018年竣工。

Bintan Aviation Investments公司常务董事迈克尔（Michael BK Wudy）昨日在雅加达举行民丹度假村（Bintan Resorts）和三佛齐航空（Sriwijaya Air）集团合作签署仪式新闻发布会上说：“第一阶段建设工程自2014年开工，预计将在2018年完成。”

迈克尔称，在总面积4000公顷土地上兴建的机场建设项目是纯粹私企投资。

“所有的设备是纯粹私企投资。我们承诺，政府连一美分都不用花，”他如斯说。

民丹机场的第一阶段建设工程占地700公顷，而在剩余的500公顷土地上将建有航空MRO（维修、修理、大修）设施，以及航天科技园。

他指出，民丹机场第一阶段建设工程的投资总额大约1亿美元至1.5亿美元。

迈克尔续说，第一阶段建设工程包括可容纳100万名游客的航站楼、足以处理宽体飞机的一条长3000米跑道，以及空中交通管制塔（ATC）。

“我们把民丹机场航站楼专为国际航班而设，因为民丹岛的市场是新加坡、中国等，”他说。

在机场的管理上，迈克尔说公司将与国营机场运营商Angkasa Pura第二公司合作，因为Angkasa Pura第二公司作为航空控股公司（BUBU）是有经验管理国内大型机场的公司。

同一场合，交通部航空交通总署长阿古斯（Agus Santoso）声称，在机场的管理上，Bintan Aviation Investments公司可与Angkasa Pura第二公司合作。

民丹机场位于两大型机场，即民丹岛Raja Haji Fisabillah机场和巴淡岛Hang Nadim机场之间。“民丹机场是专为游客而设，地点非常适中，”他说。

阿古斯希望在未来期间民丹机场能吸引外国航空公司开辟直飞民丹岛的航线，因为这一向以来在民丹岛的机场具有特殊地位，仅限于国内航班。

他续说，从国外直飞民丹岛的新航线，有助于刺激更多外国游客前来民丹岛旅游，因为他们无需在其他机场转机。