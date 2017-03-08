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每年进口石化原料达11亿美元

工业部兜揽沙特阿美供应石脑油

【本报雅加达讯】每年，石油化工业（Petrokimia）进口230万吨石脑油（nafta）原料，供生产86万吨乙烯，每年的石脑油原料进口总额达11亿美元。

根据商业内幕数据，今年3月3日，石脑油价格每吨达到483美元，石脑油是原油利用摄氏70度至140度加热提炼的加工程序冶炼的产品。

日前，工业部上游化学局局长穆哈默德.卡延（Muhammad Khayam）称，随着詹德拉阿斯利石油化工（Chandra Asri Petrochemical）公司和乐天化学（Lotte Chemical

Titan）公司扩展业务后，石脑油需求将持续提高。

该两家企业将调拨100亿美元资金，兴建每年产能200万吨石脑油加工的石脑油裂解（nafta cracker）工厂。

卡延声称，该两家企业定下指标，2021年扩建的工厂将竣工，以致全国乙烯年总产量接近300万吨，预测那时的乙烯年需求达到1000万吨。

他如此说，目前，詹德拉阿斯利石化公司是我国唯一生产乙烯的企业，该产品将被加工成为聚乙烯（Polietilena）

塑料树脂（resin plastik）。

日前，他对记者称，至今，加工成乙烯的石脑油需求仍须进口，因所有的石脑油将供炼油厂（refinery）供作燃油（BBM）的混合物。实际上，炼油厂能与石油化工厂协同。“这一向以来，无供石油化工的石脑油余额，已成为我国石油化工业的严峻问题。”

卡延声称，正与沙特阿拉伯研究在石油化工业的合作问题，沙特阿美（Saudi Aramco）公司已承诺将投资60亿美元，在芝拉扎（Cilacap）

兴建炼油厂。

他说，如果我国希望，能探讨与芝拉扎炼油厂协同的石油化工业界合作的机会，增加该炼油厂后，最理想的是须与供石油化工业的石脑油分配数量并行，俾使石脑油进口能够减少。

工业部长艾尔朗卡哈尔丹托 (Airlangga

Hartanto)称，詹德拉阿斯利公司和乐天化学公司将加强我国在东南亚的石油化工业地位。