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每年工业产能增加

润滑油销量也随着提高

【本报雅加达讯】每年工业生产能力不断提高，润滑油（pelumas）需求也随着提高。因此，工业业者也设法争取该商机。

北塔米纳Lubricants公司公共关系经理英达妮亚.帕里永科（Intania Prionggo）对记者表示，目前，几乎90%的工业界已使用北塔米纳公司生产的润滑油，由于该公司与数家国营企业（BUMN）协同。

“这可从数家国企，如国电公司（PLN）、印尼火车公司（PT KA）和印尼海运公司（PELNI）对北塔米纳公司非常有信心看出，上述公司已100%使用北塔米纳公司生产的润滑油。”

今年，北塔米纳Lubricants公司证实，机动车工业或者是工业界已使公司业绩提高，如与去年比较，北塔米纳Lubricants公司向该两项工业领域出售的润滑油总销量提高2.5%。

那是受各种业绩所支撑，其中是来自工业界，向矿业界、水泥工业合作合同承包商（KKKS）、电力、海洋和农业（PowerGen、Marine & Agro）新消费者，以及汽车品牌独家营销商等供应了数种润滑油。

北塔米纳Lubricants公司也持续为现场（jobsite）或者向新地区供应润滑油需求。“除此之外，我们也延长即有的合同，我们实施的策略是持续不断的与工业界合作。”

根据北塔米纳Lubricants公司计算，全国工业界的润滑油需求达到33万千公升（KL），北塔米纳Lubricants公司平均供应25万千公升。

预计今年和明年，此前疲软的数家工业开始复苏，因此，北塔米纳Lubricants公司想推动全国经济，如矿业、油气业、航运工业、水泥工业、发电站、石油化工业、造纸、橡胶等工业供应润滑油。

该北塔米纳（Pertamina/国油）的子公司在国内运营3家工厂，分别座落于锦石（Gresik）、芝拉扎（Cilacap）和雅加达，另有1家工厂在泰国，总年产能力达5.35亿千公升。“至本月份，我们有信心，能达到今年5%的销售指标。”

不愿落人后，今年，印尼美孚埃克森润滑油（ExxonMobil Lubricants Indonesia）公司也推出供涡轮（turbin）使用的Mobil DTE-932-GT和DTE-732-M润滑油。