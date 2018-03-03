Saturday, March 3rd, 2018 | Posted by

正月份银行业信贷增长依然低仅7.4%

【本报雅加达讯】年初或2018年正月份银行业信贷增长录志7.4%，比2017年正月期间的8.24%更低。金融服务管理局(OJK)称，信贷增长依然低是因为年初周期。综合监管与监督委员会副主任善多梭.威波沃(Santoso Wibowo) 解释说，金融服务管理局拟订今年的信贷增长指标在10%12%范围。

日前，善多梭在雅加达金融服务管理局的新闻发布会上称，“今年初仍然有点缓慢，信贷增长亦须与经济增长并行。而我国经济增长也离不开全球形势。”他说，贷款放缓亦由于采矿相关的价格开始放缓的缘故。这也就导致采矿活动减少，以及融资需求下降。“结果发放的贷款减少。但迄今为止，贷款的流动已与部门活动一致。”

银行业第三方存款者资金(DPK)录志为60.4兆盾或增长8.36%。不良贷款利比率(NPL)2.86%，低于 2017年正月份的不良贷款比率3.09%。银行业资本充足率(CAR)23.64%，高于去年同期的23.21%，这个数字超过了监管机构的最低限度。

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