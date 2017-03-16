Thursday, March 16th, 2017 | Posted by

欢迎到The Westin Jakarta品尝韩式菜肴

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Hwang Hae Seong(右)和Kim Dae Jin主厨师正展示如何做Bulgogi的菜肴。

 

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Hwang Hae Seong主厨师正展示混合菜式。

 

【本报雅加达讯】雅加达威斯汀(The Westin Jakarta)酒店从今年3月16日至26日在Seasonal Tastes餐厅推介韩国菜肴题为“Food for The Seoul”。

雅加达威斯汀酒店直接邀请来自南韩汉城万豪酒店(JW Marriot)的两位主厨师，他们是Hwang Hae Seong和Kim Dae Jin。

数种韩国传统菜肴，从Doejang-jjigae、多波奇Topokki、韩式烤牛肉 Bulgogi、朝鲜泡菜Kimchi至韩国泡面Bibim-bap，客户能够从第51高楼享受美食并鸟瞰雅加达美丽景色。

雅加达威斯汀酒店营销传播经理Desiree Merlina称，选择韩国菜肴，是因为目前越来越多雅加达市民喜欢韩国菜肴。

“韩国餐厅也已开始充斥雅加达，爱好者也不仅雅加达市民，外国人也已很多喜欢韩国菜肴。何况，目前大多数雅加达威斯汀酒店客户，尤其来自韩国的公司客户。”她这么说。

这次选择的菜单是深受雅加达市民的知名菜肴，而菜肴也是韩国正宗的每日菜单。

Doejang-jjigae(soybean paste stew/豆腐炖)是韩国特殊汤，一向以来成为韩国人主要菜单。

此外，也有Toppoki(stir-fried rice cake)是韩国人最喜欢的小吃，并已被认成为该国的街头食品。

Bulgogi已在雅加达美食爱好者很熟悉。甜美的烤牛肉，其美味因为用蜂蜜，酱油，黑胡椒，大蒜，韭菜的酱油混合。

也有Kimchi是萝卜、卷心菜、红辣椒粉、大蒜和韭菜混合。此外，也有Bimbi-bap，以蔬菜和米饭混合。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177844

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