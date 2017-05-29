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橡胶需求和价格开始低迷

Gapkindo提醒要保持警惕

【本报棉兰讯】今年第一季度,苏北省的橡胶总出口量达16万6741吨，同比增长20.98%。虽然如此，须警惕自今年4月起国际市场的橡胶需求疲软和价格开始下滑的趋向。

我国橡胶业协会（Gapkindo）苏北省分会秘书艾迪（Edy Irwansyah）近日在棉兰说：“今年第一季度的出口增长令人欣喜，但应警惕今年4月起出口量和价格下降的趋向。”

他称，4月份出口量减少与全球市场橡胶价格下滑有关。

橡胶价格下降是因为受到国际油价下滑以及日元对美元汇率呈强趋势的影响。

“今年第一季度，世界橡胶产量增加，预测临近第二季度期间将压低橡胶价格，”他如斯说。

买家在今年第一季度已大量进口橡胶，因而储备量充足，可能推延采购计划。

我国20号标准橡胶（SIR20）出口价格继续下滑，从上月每公斤1.97美元至2.2美元，于5月的平均价格降至每公斤1.52美元。

艾迪说：“若价格继续下滑，我担忧这种情况引起橡胶农民受打击，而不再种植橡胶。”

橡胶农种植园面积小或小于一公顷，是最受到价格疲软影响的一方。这些农民大部分居住在苏北省。