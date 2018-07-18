Posted by admin

橡胶企业商拒绝 取消投资负面清单

【本报雅加达讯】国内橡胶加工业拒绝工业部（Kemenperin）从投资负面清单（DNI）上取消粒状生胶（Crumb Rubber）的计划。因为目前，国内橡胶加工业机器产能比每年的橡胶总产量更大。

根据印尼橡胶业协会（Gapkindo）数据，目前，橡胶厂总产能达到570万吨，而全国橡胶总产量大约为340万吨，如此一来，目前仍缺少230万吨橡胶供应，俾能满足橡胶厂需求。

印尼橡胶业协会执行经理苏哈多.宏科古苏摩（Suharto Honggokusumo）称，印尼橡胶业协会拒绝工业部将修订粒状生胶状态，计划把此前有条件开放成为无条件开放。

他对记者声称，比起开放外资投资渠道，增加橡胶厂，倒不如政府聚焦于重新种植橡胶园，俾能提高产量。“橡胶厂产能足足有余，因此，不需要开放投资负面清单来增加橡胶厂。”

就有关封闭和开放的经商领域的投资条件，载入2016年第44号总统条例内，只有在工业部许可下，外资企业能拥有粒状生胶工业。

但是要获得工业部许可证，投资商须能从本身拥有的橡胶园供应原料需求，至少达生产能力的20%。投资商也须能以合伙方式，获得最高80%的原料供应，至少其橡胶园面积的20%是佃农橡胶园。

Kirana Megatara公司经理丹尼尔.迪尔达.克里斯迪亚帝（Daniel Tirta Kristiadi）也要求政府，别开放粒状生胶工业新投资。他声称，目前，橡胶工业已通过国际橡胶标准（SIR）生产粒状生胶，成为我国橡胶工业优势产品。

政府计划，混合橡胶与沥青（aspal），丹尼尔预测，每年仅需要5万吨至6万吨的橡胶原料，能由国内存货供应需求，因此，政府不需要寻找国外的原料。