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楠航空于本月22日

开辟万鸦老直飞巴厘新航线

【本报万鸦老讯】 楠航空（NAM Air）区域经理阿赫莫（Achmad Teranggono）20日在万鸦老称，楠航空从万鸦老直飞巴厘的新航线于本月22日开通。

阿赫莫说，公司故意在本月底开辟新航线，在临近开斋节开通返乡直航航线让登巴萨居民惊喜。

“除了临近开斋节制造惊喜，这也是巴厘省居民等待了很长的万鸦老直飞登巴萨的航线，”他说。

这条从万鸦老至巴厘航线每天一班，票价最低91万2000盾。

从万鸦老飞往登巴萨的航线，每天17时45分（印尼中部时间）从万鸦老起飞，20时20分（印尼中部时间）抵达登巴萨。

而从登巴萨至万鸦老的航线每天21时10分（印尼中部时间）从登巴萨起飞，23时45分（印尼中部时间）抵达万鸦老。

阿赫莫希望这条新航线可成为万鸦老市民去登巴萨的解决方案。

“我希望NAM Air的这条新航线能受到消费者的欢迎，同时作为北苏省居民去登巴萨的交通选择，反之亦然，”他如斯说。

阿赫莫进一步说： “公司将继续扩大新航线，把我国东部地区的所有岛屿互相连接。”

若所有的岛屿互相连接，阿赫莫说当地经济会更快发展，社会福利也有保证。