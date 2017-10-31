Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

椰风新城La Piazza 举办雅加达街边小吃节日

图示顾客经过JSFF复制的埃菲尔铁塔和大本钟的大门。

图示顾客经过JSFF复制的埃菲尔铁塔和大本钟的大门。

 

椰风新城举办雅加达街边小吃节日，顾客踊跃光临惠顾的情景。

椰风新城举办雅加达街边小吃节日，顾客踊跃光临惠顾的情景。

 

【本报讯】雅加达Summarecon椰风新城La Piazza1029日至1119日，举办雅加达街边小吃节日(JSFF)，提供来自世界各地的小吃。

今年的美食节总共有48个摊子、5个饮食品小车、2辆食品卡车和1个榴莲摊。其中主菜单是King MangoSalty SamSik-Kii Salted EggNasi Kebuli SyarifahOm DimsumWestern HotdogHoghockBlack KebabMie HopengKedai KoreaCwie Mie Malang RegiaCliff Noodle BarOtakoSate Ayam Bintang LimaSeblak Jeletet MurniTomio Takitori等其他菜单。

今年JSFF题为“环绕世界”(Around The World)，以世界各地的街道为背景，而每个摊子有主题装饰，如西方、印尼、日本、韩国、中国至中东。

Summarecon椰风新购物中心主任托米(Tommy L.)称，“今年很有吸引力的是在La Piazza有四个美食节日同时举办文化盛宴，即是JSFFOktoberfestBeaujolaisWine & Cheese Expo，以致顾客在一个地方就可以享受各种各样美食和不同的验。”

Oktoberfest已于1027日举行。该节日效仿每年德国慕尼黑举办的美酒节日。113日至19日举办葡萄酒与奶酪博览会，推介从本地和外国生产商和经销商的各种美酒，奶酪、巧克力、至国内外调料。还有1116日举办Beaujolais Nouveau节日，仿法国Beaujolais迎接葡萄收割季节。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197025

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