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椰风新城La Piazza 举办雅加达街边小吃节日

【本报讯】雅加达Summarecon椰风新城La Piazza于10月29日至11月19日，举办雅加达街边小吃节日(JSFF)，提供来自世界各地的小吃。

今年的美食节总共有48个摊子、5个饮食品小车、2辆食品卡车和1个榴莲摊位。其中主要菜单是King Mango、Salty Sam、Sik-Kii Salted Egg、Nasi Kebuli Syarifah、Om Dimsum、Western Hotdog、Hoghock、Black Kebab、Mie Hopeng、Kedai Korea、Cwie Mie Malang Regia、Cliff Noodle Bar、Otako、Sate Ayam Bintang Lima、Seblak Jeletet Murni、Tomio Takitori等其他菜单。

今年JSFF题为“环绕世界”(Around The World)，以世界各地的街道为背景，而每个摊子有主题装饰，如西方、印尼、日本、韩国、中国至中东。

Summarecon椰风新城购物中心主任托米(Tommy L.)称，“今年很有吸引力的是在La Piazza有四个美食节日同时举办文化盛宴，即是JSFF、Oktoberfest、Beaujolais和Wine & Cheese Expo，以致顾客在一个地方就可以享受各种各样美食和不同的体验。”

Oktoberfest已于10月27日举行。该节日效仿每年德国慕尼黑举办的美酒节日。而于11月3日至19日举办葡萄酒与奶酪博览会，将推介从本地和外国生产商和经销商的各种美酒，奶酪、巧克力、至国内外调料。还有11月16日举办Beaujolais Nouveau节日，仿法国Beaujolais迎接葡萄收割季节。