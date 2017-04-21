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棕油理事会：

临近斋戒月国内对毛棕榈油需求上升

【本报棉兰讯】临近斋戒月，国内对毛棕榈油的需求有上升的趋势。

印尼棕榈油理事会（DMSI）主席德伦（Derom Bangun）日前在棉兰说：“由于需求上升，在鹿特丹（�Rotterdam）

的成本，保险费加运费（CIF）毛棕榈油价格每公吨高于700美元。”

由于产量增多，此前毛棕榈油价格呈弱，每公吨大约680美元。

虽然生产增幅没有想象的那么大，但价格仍受压。

“临近斋戒月的需求开始上升时，价格将逐步走高，”他说。

本月5日，毛棕榈价格每公吨687.50美元，于6日的价格上升至每公吨700美元，而11日再提高至每公吨710美元。

国际市场的价格上升的趋势也推动在Nusantara的联合营销办事处（KPB）的毛棕榈油投标价呈强，未包括增值税的价格每公斤约8100盾。

德伦说：“每公斤8100盾是在苏北省勿佬湾港口和廖内省杜迈港口的售价。”

印尼棕榈农协会（Apkasindo）苏北省分会主席古斯（Gus Dalhari Harahap）承认，连梗油棕（TBS）产量增多，但增幅不大。

他坦言，农民的连梗油棕产量增幅不大其中是因为受到天气因素。

“农民非常希望连梗油棕直至开斋节的价格继续上升，以致他们能满足家人为庆祝开斋节的需求，”古斯如斯说。

在阿根廷市场畅销

进一步，我国驻阿根廷大使尊尼（Jonny

Sinaga）与我国棕榈油在阿根廷进口商和经销商Castoroil S.A.公司领导人进行会晤时透露，我国棕榈油产品在阿根廷市场很畅销。

尊尼在外交部发布的新闻稿说：“在阿根廷，棕榈油作为食品和化妆品的原材料。”

除了棕榈油之外，Castoroil S.A.也进口我国的椰子油产品，进口量很大。

Castoroil S.A.自2002年与国内企业印尼丰益生物油（Wilmar Nabati Indonesia）公司建立合作关系。

尊尼大使率领的我国驻阿根廷布宜诺斯艾利斯大使馆工作人员对Castoroil S.A.访问，旨在试探该公司增加我国棕榈油进口量的可能。

棕榈油是我国向阿根廷和拉丁美洲国家的主要出口商品之一。