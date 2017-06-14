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棕榈种植园基金管理机构：

至5月油棕出口1530万吨

【本报雅加达讯】根据棕榈种植园基金管理机构（BPDP-KS）的数据称，至2017年5月份，棕榈油和其衍生物的出口量达到1530万吨，而出口的产品大部分是下游业产品。

棕榈种植园基金管理机构总经理多诺（Dono Boestami）在雅加达对记者表示：“至2017年5月份的出口已经达到1530万吨，其中90%是下游业产品。未来我们能继续提高产品的附加价值。”

他解释说，至今年5月份，从棕榈油和其衍生物出口的收入达到5.7兆盾，而其中5.5兆盾来自棕榈油关税。

此外，至2017年5月份，矿物与能源部实施的生物柴油（B20）计划，受到油棕基金的支持，已经吸收120万千升油棕生物柴油。

政府准备油棕投资政策纲要，及其出口标准操作程序（SOP）之后，我希望，我国获得的收入将更多。

“政府准备的政策，即是使用棕榈油出口关税再进行投资的纲要，而现今上述游资是投资在定期存款。我们希望，财政部长颁布关于该游资管理的许可证之后，上述游资能继续增加。我们在近期内已经准备投资政策，以及其标准操作程序，以提高附加价值，或者加大棕榈种植园基金管理机构获得的资金，”他称。

此前，他曾说，未来上述投资纲要将使用我国盾币的资金。

若在外国进行投资，有一些风险必须承担，如汇率起伏不定。棕榈种植园基金管理机构正编制上述计划，以便能马上落实。

“未来我们将自己管理上述投资，若已固定以致未来可能不需要再征收关税。现今我们还把上述游资放在定期存款，”他进一步称。