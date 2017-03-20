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棕榈原油下游产品

每年出口显示增加

【本报雅加达讯】我国棕榈业前景开始明朗，极限推动棕榈原油（CPO）衍生产品和下游产品出口结果开始看出。

根据农园资金经营机构（BPDP）的棕榈原油出口数据，去年，棕榈原油出口缩减，只有2826万吨总出口的17.69%，或大约500万吨，该数目远比2015年的棕榈原油721万吨的实际出口量更小，2015年的棕油出口占2639万吨总出口的27.32%。

预测该趋向将持续直至今年，那可从今年1月的棕榈原油出口量仅67万吨或占326万吨总出口的20.55%看出。

日前，印尼生物油工业协会（GIMNI）

执行经理萨哈特.西纳卡（Sahat Sinaga）对记者称，今年，棕油加工产品出口需求有提高趋向，已定下指标，今年棕油加工产品出口比去年增长10%。

出口市场需求很高的棕油加工产品，是已经过冶炼的精致棕榈油（RBD Palm Oil），该产品是生产食用油的原料。“除此之外，该棕油加工产品也多为供油脂化学（oleochemical）

和化学原料需求。”

萨哈特续称，大部分的棕榈原油加工产品仍供食品原料，余下供化妆品工业和塑胶工业原料。

该棕榈原油加工产品出口目的市场是中亚区，如印度和巴基斯坦，还有中东国家，萨哈特声称，棕榈原油加工产品也在欧盟市场畅销，因价格低廉，以致，许多出口商关注别的市场。

棕榈原油加工产品出口市场很大，表示我国的棕榈下游业非常蓬勃，因此，他预测，将来的棕榈原油出口量将自然而然持续降低。

只是，在棕榈原油下游业产品复苏当中，有一种棕油加工产品的出口销售，并没有受到影响，即生物柴油（biodiesel），虽然去年在国内的生物柴油消费量达到550万千公升（KL）但出口市场还未显著提高。

印尼生物燃料生产商协会（Aprobi）执行主席保罗.渣科拉宛（Paulus Tjakrawan）

称，2014年，生产商最后一次大数量出口，即向欧盟出口180万千公升生物柴油，但在欧盟对生物柴油贯彻的反倾销进口税（BMAD），使该有利环保的燃料不能在市场竞争，最后只能停止出口。