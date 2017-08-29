Tuesday, August 29th, 2017 | Posted by

梭罗机场铁路线建设项目
明年11月份必须完成

【本报梭罗讯】交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）定下指标，连接梭罗Balapan列车站与Adi Soemarmo国际机场的铁路线建设项目不可延期施工，于2018年11月份必须完成。

布迪日前在中爪省梭罗市说：“这项工程是正副总统时时监督的国家战略项目之一，所以要按时完成。”

交通部长与梭罗市市长哈迪（FX Hadi Rudyatmo）进行会晤，讨论往返Adi Soemarmo机场的交通运输事宜后作出上述表示。

部长称，目前这项工程面的老一套问题，即还未完成征地工作。

虽然如此，交通部长说梭罗市政府不断向市民进行游说，并依法给予被征地的市民合理补偿。

“我提醒获得征地拆迁赔偿的市民，不要把钱花在消费品，但用于购买新的住房，”他说。

交通部长也要求梭罗市长进行建设工程招标，以便征地工作完成时，铁路建设工程即刻开工。

布迪说：“我认为市政府已经做好了工作。我要求他们可以工作得更好，以便建设工程于明年11月份完成。”

关于征地问题，交通部长要求梭罗市市长于今年11月前完成征地工作，以便建设工程能在11月开工。

从梭罗Balapan列车站至Adi Soemarmo国际机场的铁路线建设项目，投资总额达9000亿盾，由KAI国营火车公司、Angkasa Pura I国营机场运营公司和国营房屋公司（简称PTPP）公司组成的集团承建。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191837

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