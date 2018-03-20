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根据贸易部数据

去年出口美国饮食产品增长18.3%

【本报雅加达讯】据贸易部的数据，2017年我国向美国出口的饮食产品提高18.3%成为14亿美元。

印尼贸易推广中心（ITPC）驻洛杉矶主任安东尼斯（Antonius A.Budiman）表示，ITPC继续大力提高向美国出口的产品数额。其中一个步骤是参加加州举行的2018年美国西部天然产品博览会（NPEW）。

“我国参加2018年NPEW的目的是为了利用美国天然和有机饮食产品的市场份额增长的契机。洛杉矶的印尼贸易推广中心邀请有关产品企业家参加上述博览会，”他这么说。

在上述全世界最大天然和有机饮食产品展览会，我国有机饮食产品获得贸易额达120万美元。

“我们预测，上述贸易额将继续增加，因为企业家还积极与买主沟通，”他这么说。

在博览会展出的各种产品，即是各种茶类，如绿茶、红茶，以及万丹省Lebak地区生产的乌龙茶（Teh Oolong），该茶品已获得瑞士生态市场研究所（IMO）有机认证。还有炸木薯片和椰子树汁制成棕榈糖。我国展出的其他创新产品是木薯叶制成的“jerky”香脆点心。

2017年，我国向美国出口的饮食产品总额达到14亿美元，比2016年同期增长18.3%。在2017年，向美国出口的调味品产品（condiment product）总额提升22.23%成为300万美元。

我国棕榈糖在美国市场的份额达到5.51%，而成为美国第四大的棕榈糖进口国。2017年的棕榈糖出口额比2016年提升13.96%成为3000万美元。

在2017年出口的小吃，如木薯片，比2016年上升21%成为61万8000美元。

但我国向美国出口的茶品下降。去年出口到美国的茶叶仅710万美元，比2016年的890万美元降低19%。为此，为恢复提高我国茶品出口，印尼洛杉矶贸易推广中心将参加2018年6月份在美国洛杉矶举行的世界茶业博览会（World Tea Expo），推介我国上等茶品。

目前，加拿大是占美国的市场份额最大的国家，达到47.30%，但其出口额出现7.25%的负增长。