Friday, May 26th, 2017 | Posted by

根据我国银行业统计数据
自2014年存款利率持续下降

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Parwati Surjaudaja

 

【本报雅加达讯】随着印度尼西亚银行(央行/BI)基准利率持续下降，在银行业的存款利率亦有所降低。

摘引2017年2月份印尼银行业统计(SPI)数据，1个月的定期存款利息为6.4%，比2016年期间的6.45%更低。而1年期的定期存款利息是7.18%，比2016年12月期间的7.35%有所下降。

NISP华侨银行(OCBC)上市公司董事总经理Parwati Surjaudaja 称，利息的降低是因为基准利率和已宽松的流动性。“现在利息已越来越低，因此钱存在何处都一样。”

他解释说，自去年定期存款确是持续下降。因此目前客户需要解决办法来安置其多余的资金。

根据印尼银行业统计数据，2014年盾币储蓄利息为2.02%，然后于2015年降至1.9%，进入2016年为1.69%，和不断的有所降低。

1个月期的定期存款亦如此，2014年录志8.54%，2015年降至7.58%。2014年的3个月期的定期存款利息9.14%，然后于2015年降至8.15%。至于6个月期的定期存款利息曾一度触及9.22%，接着进入2015年降至8.54%。

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