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核心通货膨胀上升 BPS：标志着国民购买力改善

【点滴新闻网雅加达8月1日讯】根据中央统计局(BPS)发布的7月份通胀率按月计算为0.28％，1至7月的年度通胀率为3.18％。 今年7月同比上年0.22％的通货膨胀率较稍高，但同比去年3.88％，2018年1月至7月份通胀率显示降低。

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)解释，从1至7月年度通胀率3.18％当中，核心通胀率为2.87％。 这个数字是今年为最高的通胀率。 核心通货膨胀是指食品价格和受政府管理的商品或服务价格以外的通货膨胀率。

“如果从另外一个角度看，今年核心通胀率提升至最高水平，标志着我国国民购买力的提升。”苏哈利延多周三在雅京BPS总部的新闻发布会上如斯说道。

苏哈利延多阐述，2018年1月核心通胀率为2.69％，2月份为2.58％，3月份为2.67％，4月份为2.69％，5月份为2.75％，6月份为2.72％。

他接着指出，通货膨胀主要是国内零售业开始复苏，但是零售业对通货膨胀贡献的具体数据，要等待下周数据才能揭晓。” 。苏哈利延多这样说。

他还解释说，2018年7月核心通胀的主要成分是豆类或互联网数据或手机充值的上涨，贡献通胀率为0.04％。

“除了互联网套餐费的上升，拉高7月通货膨胀的其他成分是小学，初中和高中的学费增加，因为7月是新学年。”苏哈利延多补充说。

通胀率也受到易变动的国内粮食商品价格因素，即易受到自然干扰，受到国内或国际冲击的粮食商品价格所影响。

这方面对7月份的通货膨胀率贡献为0.9％或年度同比为5.36％。然而，受管理价格部分，7月份通货紧缩0.68％，但同比通膨率为2.11％。