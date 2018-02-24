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本田定下指标 今年销售460万辆摩托车

【本报雅加达讯】阿斯特拉本田摩托车（Astra Honda Motor/AHM）公司定下指标，今年将销售450万辆至460万辆摩托车，比去年的438万辆提高5%，那是由于我国机动车市场受民众购买力提高所推动。

阿斯特拉本田摩托车公司副总经理约翰.洛曼（Johannes Loman）称，世界经济好转，这可从棕榈原油（CPO)、煤炭和其它商品价格提高看出，该情形将对我国经济和特别是摩托车业的我国经济增长造成有利的影响。“如今才1月和2月，但我认为今年将提高，去年我们销售438万辆，但愿今年能销售450万辆至460万辆。”

他声称，希望今年能提高我国的摩托车市场的占有率。去年，本田已支配我国的摩托车市场，销售438万5888辆或者是占全国588万6103辆总销量的74.51%。“我们总希望工业能达到更高的增长率，希望市场占有率能达到75%。”

他续称，印尼摩托车业协会（AISI）定下指标，今年摩托车销量为590万辆至600万辆，比去年的588万辆更高，政府尽力新建基础设施，对今年的经济增长造成有利的影响，也将导致我国摩托车业好转。

为推动今年增长率，阿斯特拉本田摩托车公司推出新产品，其中如CB 150 Verza，并定下今年能销售5万5000辆指标，这是本田Verza第二代摩托车，以稳固的新车身设计和充满阳刚气息。

CB 150 Verza摩托车有两种型款，即铸造车轮（cast wheel/CW）和辐条轮（spoke wheel/SW），铸造车轮型款有3种颜色，即黑色、红色和银色，售价为1995万盾，辐条车轮型款只有黑色，售价为1930万盾。