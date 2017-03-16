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未来两年到期债务810兆盾

政府做好应对巨额债务准备

【本报雅加达讯】在未来的两年，即2018年和2019年期间，政府面临相当大的到期债务问题。其总额比近几年都更大，达到810兆盾左右。

融资和风险管理总署债务战略与投资组合主任Schneider Siahaan日前表示：“我国在2018年和2019年的到期债务的确比往年都更大。”

具体来说，2018年的到期债务达390兆盾左右，2019年达420兆盾左右。他说：“大概是这样多。以后还要看今年有没有发行债券。”

Schneider承认，融资和风险管理总署已经做好偿还到期债务的准备，因此无须过度担心。他阐明：“一切安全没问题，我们能够应对。”

据悉，截至2017年1月底，中央政府的债务总额达3549.17兆盾。在这1月份里债务比2016年12月的3466.96兆盾增加82.21兆盾。

政府看来已经开始警惕债务的问题。特别是以外币计价的债券，因为未来几年有汇率变动的高风险。

为完善有关政府债务管理对冲交易、编号12/PMK.08/2013的财政部长条例，财政部出台编号36/PMK.08/2017的财政部长条例。

在上述新条例中，财政部在第14条第1款载明：央行也是交易对手。交易对手是愿意并同意与政府进行对冲交易的一方。

起先交易对手只包括从事外汇交易银行业务的外汇银行、非银行金融机构和国际金融机构。财政部也提高了对交易对手的要求。

Schneider说，上述条例将成为政府对冲政府债务的基础。它的作用将是长期的。他表示：“因此它为我们与央行进行对冲交易提供机会。