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未参加税务特赦者若逃税将受法律制裁 佐科威促参与税务特赦共同建设祖国

【本报邝耀章报导】财政部税务局昨日在雅加达博览会馆举办最后一场税务特赦说明会，盛况空前，坐无虚席，约１万4000人出席说明会。佐科威总统、财政部长丝丽．穆莉亚妮、国军总司令卡多将军、司法与人权部长雅梭纳．劳理、国营企业部长丽妮．苏玛尔诺、内阁秘书帕拉莫诺．阿浓、最高检察官帕拉斯帝欧、税务局长耿杜维．尤吉斯帝阿迪、金融服务管理局长穆利亚曼．哈达等均出席说明会。

财政部长丝丽．穆莉亚妮首先说明；未参加税务特赦者将承担其后果，如税务局将调查其税务，这是落实税务法令的步骤。目前税务局已有了完整的个人与企业的税务资料以备进行调查。包括海关的资料，从地方至工业部的资料。她说：“对不起，我们将落实税务法令。”

未参加税务特赦及呈交年度税单者，倘若有经济活动及有财产，税务局将调查其最近3年的活动，及向其征收2年每个月2％的罚款。这表示他将付48％的罚款，比起付税务特赦5％。倘若纳税人愿意参加税务特赦还有最后的机会至3月31日。

她表示，国军总司令、警察总长、最高检察官已承诺将协助树立税务法律。她向佐科威总统及所有参与推动税务特赦顺利进行的各界致万分的谢意。

她说，税务特赦至今收的税金达112兆盾，而回流资金达4414兆盾，收到70万7千多份财产申报表，参与税务特赦的纳税人有68万2千人。这比起有纳税篇号者共3200万人，有义务呈交年度税单者2930万人，而有呈交年度税单者只有1260万人。所以她认为，参加税务特赦者应该比68万2千人多才对。

总统冀回流资金

投资建设祖国

佐科威总统说，税务特赦收到112兆盾税金，他必须赞扬税务人员这8个月来一周六天不停的努力工作。他呼吁出席的印尼企业家协会、印尼零售业协会、印尼国营银行协会、税务顾问协会的成员及贵宾等，若未参加税务特赦，可利用最后的机会参加税务特赦。

他说，税务特赦至今已收到112兆盾，世界上没有一个国家实行税务特赦有如此好的成绩。他也不在意经常陪伴财政部长到处去说明及推动税务特赦政策。他除了在雅加达说明税务特赦之外，也到泗水、棉兰、万隆、三宝垄、巴厘、麻里巴板等城市去说明。他相信收到的税金与回流资金将不断的增加直到3月31日为止。他希望，回流的资金尽速投资建设祖国的基础设施。他举例许多正在兴建的基础设施都需要大笔的经费，印尼目前的问题是贫富差距太大，他希望藉税收来建设基础设施，进而改善人民的生活。

印尼企业家协会总主席哈利雅帝(Hariyadi Sukamdani)

致词说，税务特赦的实行已经巩固了我国税务基础，对未来改善税务比例将起正面的作用。他呼吁未参与税务特赦的企业家，应尽速在3月31日之前参加税务特赦。