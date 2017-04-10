Posted by admin

期限仅剩两个星期

提交年度税务报表的纳税人仅944万或57.2%

【本报雅加达讯】财政部税务总局星期五（7/10）记录到，提交年度税务报表的纳税人仅达944万或占纳税人总数1650万的57.2%。

税务总局咨询、服务和公共关系部经理赫斯杜约卡（Hestu Yoga Saksama)周一（10/4）说，从944万提交年度税务报表的纳税人中，其中921万是个人纳税人，其余的23万是公司纳税人。其中740万纳税人是通过电子方式申报，有的通过电子报税（E-filling），电子表格(E-form)，以及电子报表(E-SPT)，其余的通过手抄。

估计在剩余的两个星期内，会越来越多的纳税人提交年度税务报表，税务总局本身已定下2016年税务年提交年度税务报表的遵守率会达75％。

按照规定，递交年度税务报表的截止时间，个人纳税人是3月31日，而公司纳税人是4月30日。但因为2017年3月31日适逢税务特赦计划的最后期限，因此为防范排长龙的现象发生，税务局决定延长年度税务报表申报日子至4月21日。若逾期，个人纳税人将被罚款10万盾，而公司纳税人将被罚款100万盾。