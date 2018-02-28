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有助于推动我国经济增长

今年10月在巴厘举行国基会和世界银行年会

【雅加达罗盘报新闻网2月27日讯】我国将成为于今年10月12-14日在努沙杜瓦巴厘岛举行的国基会和世界银行（IMF-WB）年会的举办国。

作为东道主举办国，印尼将充分利用这个良机，展示给国际社会我国推行具有韧性和普惠性以及可持续性的经济改革所取得的成效。

另一方面，在全球贸易保护主义和全球金融紧缩趋势之际，印度尼西亚推行的宏观经济韧性政策将面临巨大的考验。 通过这一系列的全球经济变化莫测的局势，印尼希望找到一个最适合印尼经济发展的模式。 由印尼中央银行BI和IMF于周一（2月26日）在雅京共同举办，主题为“全球迅速变化中的经济发展新模式”2018年国际高级会议上提出这样的观点。

出席以上会议还有国基会与世行2018年年会筹委会主席彼得杰科普森（Peter Jacobs和我国央行（BI）国际部负责人艾达（Aida S Budiman）。

彼得解释，2018年IMF-WB年会将有来自189个国家约15,000人参加。 这对印尼来说是一个良好的契机，除了有助于推动经济发展，又能向国际社会显示印尼国家经济发展的良好前景和展望。直接收益的部门包括数字经济，现代伊斯兰夏利亚经济和金融经济，发挥妇女权力和旅游业领域。

他接着说：“不仅在金融、经济投资和贸易的部门，2018年IMF-WB年会活动也将有利于推动了印度尼西亚经济增长，特别是在巴厘岛及周边地区也将明显受益。”

彼得指出，国基会 - 世行2018年年会举行期间，以及货币流通量将达到1亿美元或折合约1.36兆盾。 这一数额还不包括对其领域带来的双重效应，如投资，旅游业可持续性和贸易方面。

艾达在会议上表示，在二十年内印度尼西亚证明能够应对全球经济经历过危机。 国基会今年的全球经济增长预计为3.9％，这无疑给印度尼西亚带来了好处和鼓舞。

另一方面，在先进国家采取保护主义和财政紧缩政策之际，印度尼西亚和其他发展中国家亟需寻找新发展模式和有效的对策迎接新挑战。 “其中之一是宛如印度尼西亚目前正在进行经济结构的改革。 印度尼西亚的生产力平均仍然很低，因此需要进一步改善以提高竞争力和具有附加值的产品。“艾达如斯说。

作为主办国，印尼已准备60个主要的旅游景点，即巴厘岛的33个旅游景点和巴厘岛外的27个旅游景点。 巴厘岛以外的一些地区已经准备好了西努沙登加拉省，东努沙登加拉省，东爪哇外南梦，中爪哇婆罗佛塔和苏北省多巴湖等旅游胜地。

此外，艾达表示，政府亟需做好准备迎接工业4.0的来临，特别是迄今尚大量依靠劳力密集的印度尼西亚工业。 工业必须尽快将大量依赖劳动力工业转向自动化和人工智能等技术做好准备，和加大培训工人的力度，才能提高竞争力。

为了迎接即将来临的国基会 - 世行2018年年会，国营第一机场管理公司 巴厘岛登巴萨国际机场伍拉赖国际机场已紧锣密鼓做好充分准备，特别是扩大机场飞机停靠位等设施。