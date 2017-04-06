Thursday, April 6th, 2017 | Posted by

有关自动交换信息代法令政府条例下周完成

【本报雅加达讯】政府确保在已经进入定稿阶段的代法令政府条例（perppu）中，实施用于税收的自动交换信息（AEOI）或银行数据信息披露，其对象包括国内外银行客户。

日前，经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）在雅京经济统筹部办事处如此表示。他说：“无论国内还是国外客户，都无一例外。”

他阐明，近期内即将完成的该代法令政府条例，适用于国外和国内银行客户的征税数据。此外作为自动交换信息实施法律基础的代法令政府条例，也将容纳一些银行法令、回教银行法令、税务法令和资本市场法令。

达尔敏说：“总之紧急的先处理，有的是国内的税务，有的是对外的。”他希望在代法令政府条例完成后，自完成之日算起在两个月内就可实施。“

达尔敏披露，代法令政府条例完成后将来还要先征求佐科威总统的意见。有关公布或其他事宜的进一步决定，等待上述我国头号人物的指示。

在另一个场合，财政部长丝莉（Sri Mulyani Indrawati）称，上述代法令政府条例中，有几点是按照经济合作与发展组织（OECD）给出的标准。

她说：“为了能够获得信息自动交换，我们就按照国际规定的要求将它完成，符合他们要求的各种标准报告。但愿我国能够得到信息自动交换的最大利益。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179615

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