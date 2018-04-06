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最近3年瓷砖进口 每年平均提高21.1%

【本报雅加达讯】瓷砖工业能舒一口气，印尼商业保护委员会（KPPI）接受提出的商业保护措施（safeguard）建议，作为防范瓷砖进口剧升情形。

日前，印尼商业保护委员会主席玛尔佐哥（Mardjoko）称，自今年3月29日起，印尼商业保护委员会开始对进入我国的瓷砖进口量剧升情形进行调查。“从今年3月26日提出要求最初的证物，印尼商业保护委员会发现，瓷砖进口量剧升情形。”

显示对国内瓷砖工业造成严重影响的威胁，其中如国内销售和产量降低，以及不能销售的瓷砖数量，除此之外，瓷砖进口剧升，已造成劳动力剧减的影响，因工厂产能和产量见底的缘故，该情形导致国内瓷砖工业无可避免蒙受损失。

根据中央统计局（BPS）数据，最近3年来，即2015年至2017年期间，瓷砖进口量持续提高，平均每年提高21.1%。

2015年，瓷砖进口量为86万1341吨，该数目持续提高，至2016年提高成为107万吨，2017年瓷砖进口量达到126万吨。“根据该数据，能看出2017年比2015年的瓷砖进口量提高46.5%。”

瓷砖进口国家，其中入中国、越南、泰国和马来西亚，细节是从中国进口的瓷砖数量最多，占2015年瓷砖总进口量的97.19%，2016年市场占有率已提高成为98.84%，2017年，中国瓷砖进口量稍微降低，成为96.03%。

开始调查瓷砖进口保护措施，已成为国内瓷砖工业的福音，日前，印尼陶瓷综合工业协会（Asaki）副主席艾迪.苏延多（Edy Suyanto）希望，该调查程序能即时完成，以致，能压低瓷砖进口数量。

如果发现瓷砖进口有不实之处，将贯彻保护措施，则国内瓷砖工业将再次恢复，他声称，瓷砖进口量提高，对国内瓷砖工业造成很大的影响。“根据印尼陶瓷综合工业协会预测，去年，瓷砖产能仅70%。”