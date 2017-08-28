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最近几年进展加速

电商投资已突破100亿美元

【本报雅加达讯】至今，全国电子商务(e-commerce)行业投资已突破100亿美元。该行业由本地和外国商人占有，因为近年来增长非常快。

预计今年电商交易额将飙升50%。怪不得，我国可成为其中一个亚太最大电子商务市场。我国也成为全球电商扩展目标的国家。

不久以前，我国最大市集公司–Tokopedia公司，获得中国阿里巴巴集团投资总值11亿美元，或相等14.7兆盾。但是，阿里巴巴集团仍旧是Tokopedia的少数股东。

其他全球公司将进军我国的是新加坡的Garena公司。该公司通过Shopee获得5亿5000万美元(7.32兆盾)资本后，将在我国扩展市场。

根据彭博(Bloomberg)资料，Garena公司将适用大部分资本扩大我国Shopee业务。在过去九个月内，Shopee商品价格的增幅超过一倍。

印尼电子商务协会(idEA)主席Aulia Marinto称，电商在我国属于新的行业，由于消费者购买力稳定推动，以致销售额持续增长。几乎所有idEA的成员报告的销售额增长非常快。

“但是，我未能预测价值，因为仍等待成员的确实数据。但是，至今年底，电商销售销额将增长50%。”他这么说。

他透露，我国是亚太地区最具吸引力的电商市场。因为，人口众多，达到2亿5000万人，而大部分是中层阶级。此外，智能手机用户持续增加，加上我国民众已熟练使用互联网。

“因此，许多外国投资者进军我国营销他们的产品，和与本地公司进行合作。”他如斯说。

他评价，电子商务行业的前景明朗，并能成为其中一个我国优势工业。“电子商务正在崛起，大家都使用在线竞争销售。”他这么说。

据他称，电子商务正在增长，但不会遏止零售业。因为，零售业是电子商务的母工业。零售业已很久在我国发展，并已成为组成国内生产总值(PDB)的优先工业。