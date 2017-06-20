Tuesday, June 20th, 2017 | Posted by

最近几年产能几乎达100%
IndoRama计划提高生产能力

【本报雅加达讯】Indo Rama Synthetics公司计划，提高运营工厂之纱线产能，还未决定地点是在国内工厂或者在乌兹别克斯坦(Uzbekistan)的工厂。

根据Indo Rama公司内部记载，在我国的工厂纱线产量占60%，其余40%是在国外生产，至今，还不知晓Indo Rama公司计划的投资值和生产量。

日前，Indo Rama公司总经理威斯努.苏瓦洛普.巴勒瓦（Vishnu Swaroop Baldwa）称，“仍需先合并（Konsolidasi），今年底，我们才决定增加的纱线产能。”

据了解，Indo Rama公司提高产量是因纺纱机器产能使用率已达到100%，该情形已从2008年开始，如今，纱线年产量达到12万7000吨。

产能达到100%，不只是纺纱机器而已，但也发生于聚酯纤维（Poliester）和布料纺织机器，如今，聚酯纤维年产量为28万吨和织布产品为450亿英里（mile）至470亿英里。

其它考虑点是，今年首季，纱线业增长最高，比起其它的生产线，因此，Indo Rama公司更选择增加纺纱机器产能。纱线销售额达1.4176亿美元或占还未扣除（eliminasi）的2.4723亿美元总销售的57.34%，同时，今年首季的纱线销售比去年同期的7684万美元增长84.49%。

与此同时，今年的聚酯纤维销售为9325万美元，或同比提高13.97%，其它产品，织布产品销售为1222万美元，与其它2种产品不同，织布产品销售降低。

今年首季，Indo Rama公司净销售达到1.9741亿美元，或比去年同期增长18.18%，该数字仍比不上销售底线（bottom line）。去年首季，净亏1万1301美元，至今年首季，成为净利154万美元。

产品价格调高，已支撑今年首季Indo Rama公司业绩。“我们生产的产品价格，随着原料价格上涨，导致盈余也提高。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186127

Posted by on Jun 20 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added