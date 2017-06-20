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最近几年产能几乎达100%

IndoRama计划提高生产能力

【本报雅加达讯】Indo Rama Synthetics公司计划，提高运营工厂之纱线产能，还未决定地点是在国内工厂或者在乌兹别克斯坦(Uzbekistan)的工厂。

根据Indo Rama公司内部记载，在我国的工厂纱线产量占60%，其余40%是在国外生产，至今，还不知晓Indo Rama公司计划的投资值和生产量。

日前，Indo Rama公司总经理威斯努.苏瓦洛普.巴勒瓦（Vishnu Swaroop Baldwa）称，“仍需先合并（Konsolidasi），今年底，我们才决定增加的纱线产能。”

据了解，Indo Rama公司提高产量是因纺纱机器产能使用率已达到100%，该情形已从2008年开始，如今，纱线年产量达到12万7000吨。

产能达到100%，不只是纺纱机器而已，但也发生于聚酯纤维（Poliester）和布料纺织机器，如今，聚酯纤维年产量为28万吨和织布产品为450亿英里（mile）至470亿英里。

其它考虑点是，今年首季，纱线业增长最高，比起其它的生产线，因此，Indo Rama公司更选择增加纺纱机器产能。纱线销售额达1.4176亿美元或占还未扣除（eliminasi）的2.4723亿美元总销售的57.34%，同时，今年首季的纱线销售比去年同期的7684万美元增长84.49%。

与此同时，今年的聚酯纤维销售为9325万美元，或同比提高13.97%，其它产品，织布产品销售为1222万美元，与其它2种产品不同，织布产品销售降低。

今年首季，Indo Rama公司净销售达到1.9741亿美元，或比去年同期增长18.18%，该数字仍比不上销售底线（bottom line）。去年首季，净亏1万1301美元，至今年首季，成为净利154万美元。

产品价格调高，已支撑今年首季Indo Rama公司业绩。“我们生产的产品价格，随着原料价格上涨，导致盈余也提高。