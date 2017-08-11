Posted by admin

最具价值印尼品牌50强榜单正式揭晓

BCA中亚银行荣获印尼最具价值品牌

【雅加达Liputan6新闻网8月10日讯】根据品牌咨询公司Kantar Millward Brown和全球最大的通讯服务集团WPP，针对印尼50强最具有价值品牌所进行的一项市场调查报告显示，我国私立银行中亚银行（BCA）名列前茅，荣登印尼最具有价值的企业品牌。

中亚银行市值已上升13％105亿美元（合折136.5兆盾）。中亚银行市值与挤进全球100强企业之一的日产企业相差无几，市值仅差距8亿美元（合折10.4兆盾)。

已进入一甲子岁月的中亚银行。以“Always by Your Side”始终陪伴你为主题的服务精神，全国超过1200个分行以及1万7000个分布至全国各个角落的现金提款机（ATM）并进行银行在线交易，还有不断专注于数字创新技术的银行交易便利，如应用程序内和银行视频，让BCA与各阶层客户好似已经形成生命共同体的你中有我，我中有你的良好互动关系。

除了BCA，随着使用移动通信技术的普遍性和用户的迅速增长，印尼电信公司Telkomsel也取得卓越的业务成绩，同比增长27％，市值升至86亿美元（合折118.8兆盾），成功荣登印尼第二位最具有价值的企业品牌。

Telkomsel强调先进的数字化服务和提供快速和稳定的在线连接，为广泛客户消费者提供最好的服务，也是Telkomsel的成功经营秘诀。

此外，两家民营银行，即金光银行（Bank Sinarmas）排行38和排行41的联昌国际商业银行（PT Bank CIMB Niaga）也取得良好的业绩及稳健的增长。

拥有两亿多人口的国家，印尼食品和牛奶行业也呈现高速增长的良好趋势。印尼食品和牛奶部门的总市值上升21% 至32亿美元。在印尼50强最有价值品牌的企业中，有15个快速消费品（FMCG）行业榜上有名，其中包括尽人皆知和名闻遐迩的速食面Indomie（排行第13最有价值品牌)，Sarimi（排行第42）和老少咸宜的罗马饼干品牌（Biskuit Roma）也入围。

与此同时，几个快速消费品国际品牌但深受当地消费接受，因而已被视为是当地商品品牌， 包括洗浴用产品系列夏士莲 或Sunsilk（排行第30位;同比增长7％）和Pepsodent牙膏（第19位;增长4％)。