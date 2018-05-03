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智能家居+城市、发电机、可再生能源展览会

大力支撑政府35000兆瓦发电站项目

【本报雅加达讯】主办国际级贸易展的GEM Indonesia（印尼全球博览会管理）大力支持政府提倡的3万5000兆瓦发电站项目和100个智慧城市。本月举办Solartech Indonesia、Powergen & Renewable Energy、INALIGHT、SmartHome+City和物联网。

希望上述展览会能支持35000兆瓦发电站项目发展与创新。此外，GEM Indonesia也一并举办有关可再生能源国际论坛，题为“2018印尼可再生能源论坛”。

政府提倡的35000兆瓦发电站项目截至今年4月份已贯彻落实大约40%。已落实的项目不只是已运营的工程，也涵盖逐阶段运营、正在施工、签合同、采购和计划等。能源与矿物资源部公关、公众咨询服务与合作局局长Agung Pribadi分析称，17024兆瓦的发电站进入施工期、1584兆瓦已经运营而12690兆瓦已签订合约但还没有动工。

佐科威总统已宣布在整个印尼社会电气化使全国各地能享用电力。至2017年全国电气化已达92.75%,而能源与矿物资源部定下2019年全国电气化比率目标为99%。开发这两个项目自然而然支撑印尼政府正在大力宣传的100个智慧城市。因为去年12月份，有15个城市已贯彻落实智慧城，其中是雅加达、万隆、泗水、三宝垄、日惹和登巴萨。

GEM Indonesia总监Baki Lee希望这一届展览会所提供的创新技术与解决方案能够协助政府的计划。Baki接着说，来自25个国家与地区的635家企业将展出太阳能电池板、发电厂、CCTV、智能家居、LED灯、电子元件、电缆、电池以及可再生能源等领域的技术。