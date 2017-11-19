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明年起贸易部将实行 食用油20%国内市场义务

【本报雅加达讯】政府指定食用油每公升1万1000盾最高零售价（HET）后，再发出食用油生产商必须遵从的新条例。贸易部（Kemendag）制订食用油生产商须向国内市场供应总产量的20%或者是国内市场义务（DMO）。

贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基托(Enggartiasto Lukito)声称，该政策将于明年1月生效。在国内市场销售的食用油的DMO机制，须是简单包装的食用油，俾能符合最高零售价。

DMO的简单包装食用油分为3种，首先是1公升包装的食用油，以每包1万1000盾的最高零售价出售，第2种是半公升包装的食用油，以每包6000盾价格出售和四分之一公升的食用油，每包价格为3250盾。“每包食用油须在包装上注明其零售价格。”

希望推出的简单包装食用油，能帮助民众购买廉价食用油。除此之外，简单包装食用油能替代不卫生的散装食用油（minyak curah）。“我们将逐阶段减少散装食用油，以致能保证其卫生程度。”

英卡尔迪亚斯多提醒说，现代化零售店须供应简单包装食用油，不属于印尼零售业协会（Aprindo）的现代化零售店也须遵从该政策，售价高于零售价的商店，将受到警告，甚至能被处罚。

印尼生物油工业协会（GIMNI）答应贯彻国内市场义务，但该协会主席萨哈特.西纳卡（Sahat Sinaga）提醒说，20%的国内市场义务将大于市面的散装食用油需求。

根据印尼生物油工业协会数据，国内食用油年产能力为5400万吨，每年销售的散装食用油仅340万吨。如果从总产量分配20%简单包装食用油，则向国内市场销售的食用油大约1080万吨，如果产品不能被吸收，生产商将蒙受损失。

除此之外，简单包装食用油将使仅生产食用油的企业遇到困难，除了利润减率少之外，因课税重使生产商难以出口。“有数家食用油生产企业倒闭，因他们仅生产食用油。”

5家食用油生产企业倒闭，都是日产600吨的小规模食用油生产商，但萨哈特不愿披露该企业名号。

他要求政府，能打开出口渠道，因食用油的产量大于国内需求，除此之外，政府对出口的食用油课税太重。他要求调低精致、漂白和除臭食用油（RBDO）的出口税，从每吨30美元调低成为每吨5美元。除此之外，对25公斤以下的包装食用油所课的出口税，能从此前的20美元成为零美元。“如此一来，我们才能与马来西亚竞争。”