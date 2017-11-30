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明年初庶民业务贷款利息降至7%

【本报棉兰讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)承诺，2018年1月1日起，银行业的所有类型庶民业务贷款(KUR)利息将由此前的9%降至7%。

他说，这是政府为民众提供便利而获得银行贷款的努力。与此同时，他亦承诺，对棕榈农为重植棕榈园的庶民业务贷款为每公顷2500万盾。“但是，将根据农民的需求而分阶段的发放，俾使其利息不重。”

可是，在申请上述庶民业务贷款程序时需要土地证书。他解释说，目前政府正在推广为登记土地的土地所有权。“土地认证是基于合作社集群进行的。俾使每一地方的运营标准一样。”

印尼庶民银行(BRI)上市公司企业秘书Hari Siaga Amijarso称，将以7%的庶民业务贷款发放给北苏门答腊省的12个县，土地面积共9109.29公顷。

他解释说，由印尼庶民银行所提供的融资是，种植园资金管理机构(BPDP)为重植棕榈园补助资金每公顷2500万盾的补充缺陷费用。”农民为重植棕榈园平均每公顷需要5000万盾，这样就可弥补其余的。”

此前，经济统筹部金融与宏观经济协调部门助理Iskandar Simorangkir称，从2018年1月1日开始，庶民业务贷款利息将降至7%。“其基层将由我们来安排。”

所指的基层是例如农民。通常农民要在收成后约四个月才拿到钱。如此一来，上述新条例将与农民的收成期调整。允许农民当收成时才支付。