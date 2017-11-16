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明年九月开始实施

全球共有102个国家将参与自动纳税信息交换机制

【本报雅加达讯】共有102个国家承诺参与“银行间自动交换信息新标准”(the Automatic Exchange of Information简称AEOI)的金融信息开放时代，包括印尼。2018年开始全球多国将进入AEOI时代。目前全球多个国家已经表示迎接AEOI时代准备就绪，全球各国已准备好综合数据传输信息系统。

我国税务总局国际税务主任约翰(John Hutagaol)称，参与自动信息交换的所有国家都使用相同的传输信息系统。102个国家将同心协力出资建立AEOI体系。周二（14/11），约翰在雅加达，建国大学（Tarumanegara）举行‘2017年国家税务研讨会’上说：“我们已经与全球其他102个国家一起建立世界级的信息传输系统。我国也参与并出资。”

约翰表明说，每个国家将出资约15万欧元资金建立该系统，相当于22亿5000万盾（每欧元兑1万5000盾）.此外，每年还必须缴付5万欧元（相当于7亿5000万盾）的系统维护费用。因此我国也将分享使用该系统。他接着说。在印尼,提供国外客户资料给传输系统之前，该数据的收集是通过金融服务管理局（OJK）系统完成的。 然后金融服务管理局将把外国客户的数据提供给财政部税务总局。

他说：“这些信息的交付是透过电子化完成，不是通过传统方式。因为这是一个秘密的信息。”所有金融机构必须提供五种信息。第一，有关客户资料的信息，包括姓名、护照、地址、公民身份与纳税人登记号码（NPWP) 。

第二，外国客户的金融账户信息，包括该银行的名称、帐号与分行。第三，外国客户存放资产的金融机构信息。第四，关于储蓄、存款、共同基金或股票等所储存的资产收入信息。此外，如果有其他国家要求更多的数据，税务总局也有权要求金融机构提供更多信息。“对违反规定的金融机构，将受到制裁 。”