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日野定下指标 今年销售1400辆巴士

【本报雅加达讯】公路基础设施工程不断完善，造成全国机动车工业也随着增长，包括巴士市场。印尼日野汽车(Hino Motor Sales Indonesia/HMSI)公司评估，我国巴士市场同比有所提高。

印尼日野汽车公司营销与推广经理山迪哥(Santiko Wardoyo)称，这是受到旅游和基础设施领域的增长所影响。

“我国的人均收入也增加。而消费者要求舒适的巴士也比去年更好。”他这么说。

据他称，至1今年0月，日野巴士销量大约1100辆。该公司定下指标，至今年底能达1400辆。

“我们当然希望保持10月已占巴士市场75%的市场份额。”他如斯说。

从日野内部数据，今年10月日野全国销量共有3027辆，或成为今年一个月内销量的最高记录。

今年10月销量比去年同期更高48.38%。今年1月至10月，日野售出2万3777辆巴士。

中型卡车Hino New Generation Ranger在市场上畅销，达1万3248辆，占市场份额60.23%，并成为市场领头羊。

而轻型卡车部门，Hino Dutro成功售出1万356辆，获得20%的市场份额。其余173辆来自于重型卡车Hino Profia。

“我们希望明年虽然进入政治年度，销量仍积极增长。”他这么说。