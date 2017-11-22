Wednesday, November 22nd, 2017 | Posted by

日野定下指标 今年销售1400辆巴士

【本报雅加达讯】公路基础设施工程不断完善，造成全国机动车工业也随着增长，包括巴士市场。印尼日野汽车(Hino Motor Sales Indonesia/HMSI)公司评，我国巴士市场同比有所提高。

印尼日野汽车公司营销与推广经理山迪哥(Santiko Wardoyo)称，这是受到旅游和基础设施领域的增长影响。

我国人均收入也增加。而消费者要求舒适的巴士比去年更好。”他这么说。

据他称，至1今年0月，日野巴士销量大约1100辆。该公司定下指标，至今年底能达1400辆。

我们当然希望保持10已占巴士市场75%的市场份额。”他如斯说。

从日野内部数据，今年10月日野全国销量共有3027辆，或成为今年一个月内销量的最高记录。

今年10月销量比去年同期更高48.38%。今年1月至10月，日野售出23777辆巴士。

中型卡车Hino New Generation Ranger在市场上畅销，达13248辆，市场份额60.23%，并成为市场领头羊。

而轻型卡车部门，Hino Dutro成功售出1356辆，获得20%的市场份额。其余173辆来自于重型卡车Hino Profia

我们希望明年虽然进入政治年度，销量仍积极增长。”他这么说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198813

Posted by on Nov 22 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added