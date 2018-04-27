Friday, April 27th, 2018 | Posted by

日本开发商投资8亿美元开发超级块

图为Daiwa JOIN Indonesia公司经理Tubagus Nouval Haedar(右2)与Trivo Orion Properti公司总经理Robert Yapari(中)在雅加达交换谅解备忘录、大和房建高级执行官Nobuya Ichiki(右)、Trivo Orion Properti公司董事长Gigieh Suryanta Sulistyo(左)和公司总监Ian Wisan在旁见证。

图为Daiwa JOIN Indonesia公司经理Tubagus Nouval Haedar(右2)与Trivo Orion Properti公司总经理Robert Yapari(中)在雅加达交换谅解备忘录、大和房建高级执行官Nobuya Ichiki(右)、Trivo Orion Properti公司董事长Gigieh Suryanta Sulistyo(左)和公司总监Ian Wisan在旁见证。

 

【本报讯】日本开发商大和房建（Daiwa House Industry）与日本海外交通和城市基础设施投资公司 (JOIN)，携手我国开发商Trivo集团，兴建Sakura Garden City超级块工程，该工程投资额8亿美元。

大和房建高级执行官Nobuya Ichiki称，三家公司成立合资企业Sayana Integra Properti公司，DaiwaJOIN60%的股份，其余是Trivo集团。

大和房建和Trivo集团计划开发12栋公寓共有5000个单位房屋。该公寓将以平均为每平方米1800万盾价格销售。”他这么说。

大和房建是一家日本开发商已超过60年运营房地产的经验，而JOIN是日本首家国营私人企业，唯一特别投资外国基础设施

他说，Sakura Garden City占地总面积10公顷，这是大和房建在我国的首个工程。他希望该工程以公交导向开发(TOD)概念，对减轻雅加达的交通拥塞作出贡献。

日本驻印尼副大使Mari Takada称，希望Sakura Garden City工程能成为以TOD概念住宅区而能帮助解决交通拥塞。

日本政府将支持兴建TOD工程帮助解决拥塞问题，日本政府为该工程拨出25亿日元。”她如斯说。

Trivo Orion Properti公司总经理Robert Yapari称，Sakura Garden City工程靠近Ciracas轻轨(LRT)列车站，将四个阶段兴建，第一阶段将于今年开始。希望第四阶段将于2024年竣工。

第一阶段将兴建4栋公寓，共有2200个单位房屋和90店屋。首栋公寓Cataleya公寓。

Sakura Garden City使用环保概念，因为超过60%开发区将成为环保区，超级块有慢步和最长的自行车道2,5公里。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213443

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