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日本开发商投资8亿美元开发超级块

【本报讯】日本开发商大和房建（Daiwa House Industry）与日本海外交通和城市基础设施投资公司 (JOIN)，携手我国开发商Trivo集团，兴建Sakura Garden City超级块工程，该工程投资额8亿美元。

大和房建高级执行官Nobuya Ichiki称，三家公司成立合资企业Sayana Integra Properti公司，Daiwa和JOIN持有60%的股份，其余是Trivo集团。

“大和房建和Trivo集团计划开发12栋公寓共有5000个单位房屋。该公寓将以平均为每平方米1800万盾的价格销售。”他这么说。

大和房建是一家日本开发商已有超过60年运营房地产的经验，而JOIN是日本首家国营私人企业，是唯一特别投资外国基础设施的。

他说，Sakura Garden City占地总面积10公顷，这是大和房建在我国的首个工程。他希望该工程以公交导向开发(TOD)概念，对减轻雅加达的交通拥塞作出贡献。

日本驻印尼副大使Mari Takada称，希望Sakura Garden City工程能成为以TOD概念住宅区而能帮助解决交通拥塞。

“日本政府将支持兴建TOD工程来帮助解决拥塞问题，日本政府为该工程拨出25亿日元。”她如斯说。

Trivo Orion Properti公司总经理Robert Yapari称，Sakura Garden City工程靠近Ciracas轻轨(LRT)列车站，将分四个阶段兴建，第一阶段将于今年开始。希望第四阶段将于2024年竣工。

“第一阶段将兴建4栋公寓，共有2200个单位房屋和90间店屋。首栋公寓是Cataleya公寓。

Sakura Garden City使用环保概念，因为超过60%开发区将成为环保区，在超级块有慢步道和最长的自行车道2,5公里。